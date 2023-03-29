В Нуримановском районе прошел фестиваль по зимнему рыбатлону

Уникальный вид спорта объединил рыбалку и лыжные гонки. Интересно, что с каждым годом желающих проверить свои силы в этом виде становится все больше.

Рыбалка и лыжи. Уникальный по своей задумке вид спорта обретает всё большую популярность. Слоган соревнований «Поймал – беги!» здесь, скорее, как призыв к действию. Смысл относительно нового и молодого вида спорта очень прост: каждому рыбаку нужно поймать по две рыбы, а лыжнику – пробежать два круга по 1,5 километра. То есть в одной команде выступают по два человека.

Всего на зимний фестиваль рыбатлона заявились 70 команд. Участвуют и семьями. Считается, что рыбатлон – спорт для всех. То есть на фестиваль могли приехать все желающие, независимо от пола и возраста. Отдельно выступали дети.

На турнир в республику приехал и Дмитрий Беляев – создатель и организатор рыбатлона. Именно он стоял у истоков появления этого необычного вида спорта в России. Правила рыбатлона простые: нужно поймать любую рыбу любого размера, а затем отпустить ее. И это, кстати, обязательное условие.