В Уфе состоялся марафон каратэ

Тренеры из трех федераций дали мастер-класс для всех желающих. Участие в марафоне приняли более 150 спортсменов от 5 лет и старше. Такие занятия проводят традиционно каждый год. В этот раз учебно-тренировочный процесс проходил одновременно на пяти площадках с разными видами упражнений.
Самозащита, навыки спортивного кумите, захваты и многое другое. Всему этому обучали спортсменов на недавно прошедшем мастер-классе по карате. Это мероприятие традиционное. В прошлые годы к ребятам приезжали легенды и заслуженные чемпионы, такие как сенсей Илия Йорга, сенсей Манабу Мураками и многие другие. Сейчас посетить Уфу у иностранных специалистов возможности нет. Но тренеры федераций продолжают эту традицию и проводят мастер-классы самостоятельно.
Настя только познает азы каратэ. Юной спортсменке всего 5 лет. Раньше она занималась тхэквондо, но позже поняла, что этот вид спорта ей не очень нравится. И выбор пал на каратэ.
На мастер-классе присутствовали как начинающие каратисты, так и тренеры с большим опытом и даже ветераны. Марат Ялалов уже 17 лет работает с детьми. Для получения новых знаний Ялалов посещает уфимские мастер-классы уже несколько лет.
Вскоре башкирским спортсменам предстоит применить полученные знания на практике. На этих выходных пройдет всероссийский турнир по каратэ в Набережных Челнах.