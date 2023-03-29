В Уфе состоялся марафон каратэ

Тренеры из трех федераций дали мастер-класс для всех желающих. Участие в марафоне приняли более 150 спортсменов от 5 лет и старше. Такие занятия проводят традиционно каждый год. В этот раз учебно-тренировочный процесс проходил одновременно на пяти площадках с разными видами упражнений.

Самозащита, навыки спортивного кумите, захваты и многое другое. Всему этому обучали спортсменов на недавно прошедшем мастер-классе по карате. Это мероприятие традиционное. В прошлые годы к ребятам приезжали легенды и заслуженные чемпионы, такие как сенсей Илия Йорга, сенсей Манабу Мураками и многие другие. Сейчас посетить Уфу у иностранных специалистов  возможности нет. Но тренеры федераций продолжают эту традицию и проводят мастер-классы самостоятельно.

Это вообще у нас ежегодно было международным. Сенсей Йорга приезжал или сенсей Хигауна, сенсей Мураками приезжали к нам, тренировали, примерно в это время.

Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами»

Настя только познает азы каратэ. Юной спортсменке всего 5 лет. Раньше она занималась тхэквондо, но позже поняла, что этот вид спорта ей не очень нравится. И выбор пал на каратэ.

Фото №1 - В Уфе состоялся марафон каратэ

На карате я любила ходить больше всего, но никогда не знала, как это. На тхэквондо мне не понравилось, и я захотела на карате.

Анастасия Феоктистова, участница мастер-класса

На мастер-классе присутствовали как начинающие каратисты, так и тренеры с большим опытом и даже ветераны. Марат Ялалов уже 17 лет работает с детьми. Для получения новых знаний Ялалов посещает уфимские мастер-классы уже несколько лет.

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Очень много информации из разных стилей почерпнул для себя.

Марат Ялалов, участник мастер-класса

У всех достаточно прочные знания есть. И когда мы встречаемся, мы, как говорится, дополняем друг друга, обогащаем техникой и так далее. Детям такие вещи тоже очень интересны, конечно, немного это тяжеловато, потому что 4 часа это все идет почти без перерыва.

Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами»

Вскоре башкирским спортсменам предстоит применить полученные знания на практике. На этих выходных пройдет всероссийский турнир по каратэ в Набережных Челнах.

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