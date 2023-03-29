В Уфе состоялся марафон каратэ

Тренеры из трех федераций дали мастер-класс для всех желающих. Участие в марафоне приняли более 150 спортсменов от 5 лет и старше. Такие занятия проводят традиционно каждый год. В этот раз учебно-тренировочный процесс проходил одновременно на пяти площадках с разными видами упражнений.

Самозащита, навыки спортивного кумите, захваты и многое другое. Всему этому обучали спортсменов на недавно прошедшем мастер-классе по карате. Это мероприятие традиционное. В прошлые годы к ребятам приезжали легенды и заслуженные чемпионы, такие как сенсей Илия Йорга, сенсей Манабу Мураками и многие другие. Сейчас посетить Уфу у иностранных специалистов возможности нет. Но тренеры федераций продолжают эту традицию и проводят мастер-классы самостоятельно.

Это вообще у нас ежегодно было международным. Сенсей Йорга приезжал или сенсей Хигауна, сенсей Мураками приезжали к нам, тренировали, примерно в это время. Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами»

Настя только познает азы каратэ. Юной спортсменке всего 5 лет. Раньше она занималась тхэквондо, но позже поняла, что этот вид спорта ей не очень нравится. И выбор пал на каратэ.

На карате я любила ходить больше всего, но никогда не знала, как это. На тхэквондо мне не понравилось, и я захотела на карате. Анастасия Феоктистова, участница мастер-класса

На мастер-классе присутствовали как начинающие каратисты, так и тренеры с большим опытом и даже ветераны. Марат Ялалов уже 17 лет работает с детьми. Для получения новых знаний Ялалов посещает уфимские мастер-классы уже несколько лет.

Очень много информации из разных стилей почерпнул для себя. Марат Ялалов, участник мастер-класса

У всех достаточно прочные знания есть. И когда мы встречаемся, мы, как говорится, дополняем друг друга, обогащаем техникой и так далее. Детям такие вещи тоже очень интересны, конечно, немного это тяжеловато, потому что 4 часа это все идет почти без перерыва. Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами»