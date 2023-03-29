Премьер-министр Башкирии высказался о судьбе уфимского Госцирка

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров рассказал, планируется ли финансирование реконструкции Госцирка. Данный вопрос встал на заседании Государственного собрания - Курултая.
По словам премьер-министра, в настоящее время перечне получателей федеральной финансовой поддержки нет госцирка. Однако по словам чиновника, окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена и нет сомнений в том, что цирк должен функционировать.
Напомним, Госцирк признали аварийным и закрыли в 2017 году. Учреждение относится к федеральной собственности. В январе 2022 года была отправлена заявка в Минкульт РФ на выделение финансирования на реконструкцию здания.