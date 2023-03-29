Радий Хабиров представил отчет о результатах работы Правительства Башкортостана в 2022 году

Сегодня Глава Башкортостана представил отчет о результатах работы правительства республики в 2022 году. В своем выступлении Радий Хабиров обозначил итоги работы в экономическом секторе, агропромышленном комплексе, социальной сфере. Несмотря на возникающие сложности, Башкортостан становится лидером по многим показателям, что позволяет региону рассчитывать на поддержку на федеральном уровне. А это значительные финансовые вливания, которые позволяют улучшить инфраструктуру региона.

Вот уже третий год подряд отчет правительства предваряют слова о выпавших на долю республики и страны испытаниях. И если 20-й и 21-й оказались под натиском пандемии, прошедший 22-й – под многочисленным санкционным «обстрелом» недружественных государств. Впрочем, вопреки прогнозам, экономика не рухнула, а даже в некоторой степени укрепилась, по многим показателям заняв лидирующие позиции по стране.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 102,7 процента, это выше среднего по стране. Два года подряд республика признаётся лучшей среди регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Мы успешно реализуем кластерную модель как пилотный регион Минпромторга России, вышли в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона «Алга» второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в правительстве поставили задачу нарастить объемы производства еще на 3%. Тут как раз должна помочь реализация целого ряда инвестиционных проектов, совокупный объем которых уже сейчас оценивается в 437 млрд рублей.

Эта деятельность влечет за собой и необходимость формирования соответствующей инфраструктуры. И здесь мы тоже в лидерах в РФ: 12 индустриальных парков, 18 технопарков. В этом году стоит задача – мы хотим выйти с инициативой построить еще 10 индустриальных парков на принципах ГЧП. В целом двигаемся в рамках задач, поставленных главой республики. Цели достигнуты, двигаемся дальше. Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

По сравнению с прошлым годом вырос товарооборот, мы вернулись к показателям 2019 года, к отправной точке, с которой началось снижение в период коронавируса и введения санкций. Дальше задача – наращивать показатели. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Успехи в экономике позволяют обеспечивать стабильное развитие социальной сферы. Появление новых предприятий и загрузка существующих влекут за собой создание новых рабочих мест. В республике сложилась рекордно низкая за последние 30 лет безработица – менее 3,5%. Для снижения напряженности на рынке труда направлено почти 1,5 млрд рублей. Власти поддержали свыше 30 тыс. человек.

Для себя я выделил главный показатель качества нашей социальной политики. Это ожидаемая продолжительность жизни. Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни, как этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни выросла у нас до 73 лет. За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е. А в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года. Это важный результат нашей совместной работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это в том числе следствие борьбы со смертностью в ДТП и пожарах, продажей суррогатного алкоголя и развитием медицины. На развитие здравоохранения направлено более 104 млрд рублей. За последние три года построены 11 крупных медицинских объектов. Сейчас в регионе свыше 2 тыс. ФАПов. Это одна из крупнейших сетей в стране.

Выполнение всех социальных обязательств оказалось возможным за счет грамотной бюджетной политики. Несмотря на серьезное увеличение расходов, власти смогли значительно пополнить и доходную часть.

Консолидированный бюджет по доходам вырос на 40 млрд рублей и составил почти 330 млрд рублей. Расходная часть – 343 млрд рублей. Мы смогли по сравнению с 2021 годом нарастить как доходную часть, причем не только за счет привлечения федерального финансирования, но и за счет кропотливой работы по увеличению собственных доходных источников. Удалось принять новые расходные обязательства. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Весь последний год власти решали задачи в рамках специальной военной операции, частичной мобилизации, помощи новым российским регионам. Занимались социальной поддержкой участников СВО и их семей.

Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы придерживаемся принципа: когда Радий Фаритович говорит, что мы никого не оставим, мы под этим девизом работаем. Работа систематическая, все нужные законы приняты. Валерий Шарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов