В Башкирии из-за паводка перекрыли еще несколько дорог

В Башкортостане вновь перекрывают дороги. Из-за паводка остановлено движение для всех видов транспорта в Кугарчинском районе по автодороге Верхнесюрюбаево – Исянгулово – Мраково. Под Уфой в селе Нагаево размыло проезд между улицами Янтарной и Дорохова, его временно перекрыли.

В селе Иглино вода размыла мост, который связывал две крупные улицы – Гагарина и Крупской – с другими. Затопило и мост в Давлекановском районе вблизи села Камчалытамак. В Федоровском районе, в селе Новояушево, вода зашла на пять придомовых территорий. Первый случай подтопления зафиксирован и в Уфе. Река Юрмаш подтопила 45 приусадебных участков, внутридворовые проезды и дорогу, ведущую в СНТ «Восход-1» Калининского района.