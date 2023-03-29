В Стерлибашевском районе модернизируют школу по федеральной программе

В Башкортостане ремонт школ одними из первых начали в Стерлибашевском районе. Программу по модернизации учебных заведений инициировал Президент России. В 2022 году финансирование из федерального бюджета составило почти 3 млрд рублей. В этом году цифра более чем на полмиллиарда больше, также еще 640 млн рублей выделяется из бюджета республики. За ходом работ глава региона обещает следить лично. Всего в Башкортостане в плане отремонтировать в этом году 77 школ.

На школьной кухне готовят пока только штукатурные смеси. Поваров и технологов временно заменили строители. Рабочие выравнивают стены. Возвели новые, зонирование сделали согласно указаниям Роспотребнадзора.

Школа №2 самая большая в Стерлибашевском районе. Рассчитана на 450 учеников. На время ремонта их перевели в другие учреждения.

Здание было построено 30 лет назад. В последние годы сильно протекала крыша. На обновление школы в селе Стерлибашево из федерального и республиканского бюджетов выделено более 82 млн рублей на ремонт и 10 млн на закупку оборудования. Также на региональные средства еще благоустроят прилегающую территорию.