В Уфе прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по спортивной гимнастике

В Уфе стартовал главный турнир страны. Сегодня в центре имени Светланы Хоркиной прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по спортивной гимнастике. На масштабный форум приехали олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских соревнований как действующие, так и завершившие карьеру. В Уфе турнир такого масштаба по спортивной гимнастике проходит впервые.

Не везде есть такие залы с такими условиями, и то,что здесь сейчас происходит, это благодаря тому, что появился такой зал.

Такого уровня впервые у нас соревнования, и я думаю, что не последние соревнования, поскольку у нас в Башкирии сейчас вообще спортивная тема на первом месте стоит, строятся различные комплексы.

На соревнования приехали более 100 спортсменов из 42 регионов страны. Участие принимают юноши и девушки не старше 13 лет. Бороться гимнасты будут в обязательной и произвольной программе в многоборье и в финалах в отдельных его видах. Чемпионат продлится до 2 апреля.