В Уфе прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по спортивной гимнастике

В Уфе стартовал главный турнир страны. Сегодня в центре имени Светланы Хоркиной прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по спортивной гимнастике. На масштабный форум приехали олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских соревнований как действующие, так и завершившие карьеру. В Уфе турнир такого масштаба по спортивной гимнастике проходит впервые.

Не везде есть такие залы с такими условиями, и то,что здесь сейчас происходит, это благодаря тому, что появился такой зал.

Алия Мустафина, старший тренер женской молодежной сборной команды России по спортивной гимнастике

Такого уровня впервые у нас соревнования, и я думаю, что не последние соревнования, поскольку у нас в Башкирии сейчас вообще спортивная тема на первом месте стоит, строятся различные комплексы.

Лариса Королева, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике

На соревнования приехали более 100 спортсменов из 42 регионов страны. Участие принимают юноши и девушки не старше 13 лет. Бороться гимнасты будут в обязательной и произвольной программе в многоборье и в финалах в отдельных его видах. Чемпионат продлится до 2 апреля.

Сегодня благодаря нашему Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодаря нашему главе Радию Фаритовичу Хабирову в городе Уфе построен один из самых лучших центров гимнастики в Российской Федерации.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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