Отчет Правительства Башкортостана о работе в 2022 году: главное

Сегодня Радий Хабиров представил отчет о результатах работы Правительства Башкортостана в 2022 году. В своем выступлении руководитель региона обозначил итоги работы в экономическом секторе, агропромышленном комплексе, социальной сфере. Подробности – в нашем специальном репортаже.
Вот уже третий год подряд отчет правительства предваряют слова о выпавших на долю республики и страны испытаниях. И если 20-й и 21-й оказались под натиском пандемии, прошедший 22-й – под многочисленным санкционным «обстрелом» недружественных стран. Впрочем, вопреки прогнозам, экономика не рухнула, а даже в некоторой степени укрепилась, по многим показателям заняв лидирующие позиции по стране.
На ее площадках уже производят светодиодную продукцию, шьют спецодежду для предприятий, а в скором времени станут делать и цетановые присадки для дизельного топлива, составив конкуренцию крупнейшим мировым производителям. В ближайшие месяцы в «Алге» откроется швейная фабрика компании Zasport, которая обеспечивает спортивной одеждой олимпийскую сборную страны.
В этом году в правительстве поставили задачу нарастить объемы производства еще на 3%. Тут как раз должна помочь реализация целого ряда инвестиционных проектов, совокупный объем которых уже сейчас оценивается в 437 млрд рублей.
Еще одно достижение, которое республике ставят в пример на федеральном уровне, – сокращение бюрократических процедур для предпринимателей. Это позволяет бизнесу быстрее реализовывать свои проекты. Либерализацию законодательства по поручению главы республики намерены продолжить и дальше.
Успехи в экономике позволяют обеспечивать стабильное развитие социальной сферы. Появление новых предприятий и загрузка существующих влекут за собой создание новых рабочих мест. По итогу в республике сложилась рекордно низкая за последние 30 лет безработица – менее 3,5 %. Для снижения напряженности на рынке труда направлено почти 1,5 млрд рублей. Власти поддержали свыше 30 тыс. человек.
Это в том числе следствие развития медицины, а также борьбы со смертностью в ДТП и пожарах, продажей суррогатного алкоголя. На развитие здравоохранения направлено более 104 млрд рублей. За последние три года построены 11 крупных медицинских объектов. Идет проектирование и возведение еще 16, в том числе нового корпуса Республиканского кардиоцентра, центра детской онкологии и гематологии, поликлиник и других объектов. Сейчас в регионе свыше 2 тыс. ФАПов. Это одна из крупнейших сетей в стране.
Качество жизни определяется и комфортной средой проживания. Башкортостан преображается. Только в прошлом году было благоустроено 138 общественных территорий. Решаются и транспортные вопросы. В этом году должны сдать «Восточный выезд», продолжить работу по «Южным воротам». К юбилею намерены завершить и реконструкцию исторического моста через Белую.
Одно из приоритетных направлений деятельности правительства – социальная поддержка населения. На эти цели направлено более 51 млрд рублей. Выполнение всех социальных обязательств оказалось возможным за счет грамотной бюджетной политики. Несмотря на серьезное увеличение расходов, власти смогли значительно пополнить и доходную часть.
Весь последний год власти решали задачи в рамках специальной военной операции, частичной мобилизации, помощи новым российским регионам. Занимались социальной поддержкой участников СВО и их семей.
Для решения многих вопросов требовалась и перестройка законодательства. И в этом вопросе отметили заслугу депутатов, которые оперативно рассматривали и принимали новые законопроекты, многие из которых касались участников спецоперации и их семей.
В ходе отчета правительства много говорили и об образовании. В 2022-м по федеральной программе отремонтировали 63 школы. В этом году модернизацию проведут в 77 зданиях. На эти цели за два года будет направлено почти 8 млрд рублей. Столь масштабная реновация системы школьного образования проводится в республике впервые в истории.
Важную роль играет недавно созданный Уфимский университет науки и технологий. К 2030 году вуз должен выйти на амбициозные показатели – 50 тыс. студентов, более 3 тыс. преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год.
Прошлый год был посвящен модернизации профессионального образования и трудовых династий. В качестве поддержки для лучших преподавателей и мастеров обучения организовали гранты по 690 тыс. рублей. Увеличили и размер стипендий для студентов. Кроме того, власти вплотную занялись капремонтов учебных корпусов и общежитий. Все-таки специалисты, которые будут создавать экономику будущего, должны жить и учиться в достойных условиях.
В 2022-м в республике ввели рекордные 3 млн кв. м жилья. Это существенно больше, чем строилось даже в самые продуктивные советские годы. Таким образом, Башкортостан стабильно входит в первую десятку регионов по строительству жилья. Серьезно продвинулись и в улучшении жилищных условий льготных категорий граждан. В первой пятерке регион и по динамике решения проблемы обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключено 117 домов, причем наибольшее их число – в прошлом году. Для этого наращивается взаимодействие с федеральными институтами развития.
Важной точкой роста становится туристическая отрасль. Закрытие границ помогает российским туристам открывать Башкортостан. Республика врывается в число лидеров рейтинга туристической привлекательности. В прошлом году регион посетили почти 2 млн отдыхающих.
Появляются новые направления для авиаперелетов. В прошлом году стали доступны Астана, Алматы, Ташкент и Наманган. Менее месяца назад открыли прямое сообщение с Самаркандом и Минском. В мае запустят рейсы в Тегеран, в перспективе также в Тель-Авив и китайский Урумчи, что удобно не только для туристов, но и для предпринимателей с целью налаживания контактов.
Еще год назад, во время аналогичного отчета правительства, власти ставили первоочередную задачу – не допустить падения доходов и уровня жизни людей, закрытия предприятий и роста безработицы. Сейчас с уверенностью можно сказать: цель достигнута. Но многое еще предстоит сделать.