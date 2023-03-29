Отчет Правительства Башкортостана о работе в 2022 году: главное

Сегодня Радий Хабиров представил отчет о результатах работы Правительства Башкортостана в 2022 году. В своем выступлении руководитель региона обозначил итоги работы в экономическом секторе, агропромышленном комплексе, социальной сфере. Подробности – в нашем специальном репортаже.

Вот уже третий год подряд отчет правительства предваряют слова о выпавших на долю республики и страны испытаниях. И если 20-й и 21-й оказались под натиском пандемии, прошедший 22-й – под многочисленным санкционным «обстрелом» недружественных стран. Впрочем, вопреки прогнозам, экономика не рухнула, а даже в некоторой степени укрепилась, по многим показателям заняв лидирующие позиции по стране.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 102,7 процента, это выше среднего по стране. Два года подряд республика признается лучшей среди регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Мы успешно реализуем кластерную модель как пилотный регион Минпромторга России, вышли в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона «Алга» второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На ее площадках уже производят светодиодную продукцию, шьют спецодежду для предприятий, а в скором времени станут делать и цетановые присадки для дизельного топлива, составив конкуренцию крупнейшим мировым производителям. В ближайшие месяцы в «Алге» откроется швейная фабрика компании Zasport, которая обеспечивает спортивной одеждой олимпийскую сборную страны.

Республика сохранила позиции в топ-5 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата. Мы впервые в прошлом году преодолели важную планку в 500 млрд рублей, выросли почти на шесть процентов. А в целом за четыре года нашей работы – на 40 процентов. Это один из самых высоких результатов в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в правительстве поставили задачу нарастить объемы производства еще на 3%. Тут как раз должна помочь реализация целого ряда инвестиционных проектов, совокупный объем которых уже сейчас оценивается в 437 млрд рублей.

Эта деятельность влечет за собой и необходимость формирования соответствующей инфраструктуры. И здесь мы тоже в лидерах в РФ: 12 индустриальных парков, 18 технопарков. В этом году стоит задача – мы хотим выйти с инициативой построить еще 10 индустриальных парков на принципах ГЧП. В целом двигаемся в рамках задач, поставленных главой республики. Цели достигнуты, двигаемся дальше. Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Еще одно достижение, которое республике ставят в пример на федеральном уровне, – сокращение бюрократических процедур для предпринимателей. Это позволяет бизнесу быстрее реализовывать свои проекты. Либерализацию законодательства по поручению главы республики намерены продолжить и дальше.

Успехи в экономике позволяют обеспечивать стабильное развитие социальной сферы. Появление новых предприятий и загрузка существующих влекут за собой создание новых рабочих мест. По итогу в республике сложилась рекордно низкая за последние 30 лет безработица – менее 3,5 %. Для снижения напряженности на рынке труда направлено почти 1,5 млрд рублей. Власти поддержали свыше 30 тыс. человек.

Для себя я выделил главный показатель качества нашей социальной политики. Это ожидаемая продолжительность жизни. Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни, как этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни выросла у нас до 73 лет. За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е. А в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года. Это важный результат нашей совместной работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это в том числе следствие развития медицины, а также борьбы со смертностью в ДТП и пожарах, продажей суррогатного алкоголя. На развитие здравоохранения направлено более 104 млрд рублей. За последние три года построены 11 крупных медицинских объектов. Идет проектирование и возведение еще 16, в том числе нового корпуса Республиканского кардиоцентра, центра детской онкологии и гематологии, поликлиник и других объектов. Сейчас в регионе свыше 2 тыс. ФАПов. Это одна из крупнейших сетей в стране.

Качество жизни определяется и комфортной средой проживания. Башкортостан преображается. Только в прошлом году было благоустроено 138 общественных территорий. Решаются и транспортные вопросы. В этом году должны сдать «Восточный выезд», продолжить работу по «Южным воротам». К юбилею намерены завершить и реконструкцию исторического моста через Белую.

Но всех этих усилий недостаточно. Необходимо проработать вопрос привлечения финансирования по крупным дорожным объектам Уфы. Это Южный обход с мостом через Белую в Кузнецовском затоне и развязкой в районе ТРЦ «Мега», а также продолжение проспекта Салавата Юлаева с мостом в створе улицы Интернациональной. Нам есть над чем работать. Речь идет о вложениях на сумму порядка 100 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одно из приоритетных направлений деятельности правительства – социальная поддержка населения. На эти цели направлено более 51 млрд рублей. Выполнение всех социальных обязательств оказалось возможным за счет грамотной бюджетной политики. Несмотря на серьезное увеличение расходов, власти смогли значительно пополнить и доходную часть.

Консолидированный бюджет по доходам вырос на 40 млрд рублей и составил почти 330 млрд рублей. Расходная часть – 343 млрд рублей. Мы смогли по сравнению с 2021 годом нарастить как доходную часть, причем не только за счет привлечения федерального финансирования, но и за счет кропотливой работы по увеличению собственных доходных источников. Удалось принять новые расходные обязательства. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Весь последний год власти решали задачи в рамках специальной военной операции, частичной мобилизации, помощи новым российским регионам. Занимались социальной поддержкой участников СВО и их семей.

Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для решения многих вопросов требовалась и перестройка законодательства. И в этом вопросе отметили заслугу депутатов, которые оперативно рассматривали и принимали новые законопроекты, многие из которых касались участников спецоперации и их семей.

Мы придерживаемся принципа: когда Радий Фаритович говорит, что мы никого не оставим, мы под этим девизом работаем. Работа систематическая, все нужные законы приняты. Валерий Шарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

В ходе отчета правительства много говорили и об образовании. В 2022-м по федеральной программе отремонтировали 63 школы. В этом году модернизацию проведут в 77 зданиях. На эти цели за два года будет направлено почти 8 млрд рублей. Столь масштабная реновация системы школьного образования проводится в республике впервые в истории.

Важную роль играет недавно созданный Уфимский университет науки и технологий. К 2030 году вуз должен выйти на амбициозные показатели – 50 тыс. студентов, более 3 тыс. преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год.

Что касается высшей школы и науки, здесь основной тон задает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Мы приступили к строительству Межвузовского студенческого кампуса. Его первую очередь сдадим уже в декабре – первыми в стране. Инициативу реализуем на принципах государственно-частного партнерства. Объем инвестиций превысит 26 млрд рублей. Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Прошлый год был посвящен модернизации профессионального образования и трудовых династий. В качестве поддержки для лучших преподавателей и мастеров обучения организовали гранты по 690 тыс. рублей. Увеличили и размер стипендий для студентов. Кроме того, власти вплотную занялись капремонтов учебных корпусов и общежитий. Все-таки специалисты, которые будут создавать экономику будущего, должны жить и учиться в достойных условиях.

В 2022-м в республике ввели рекордные 3 млн кв. м жилья. Это существенно больше, чем строилось даже в самые продуктивные советские годы. Таким образом, Башкортостан стабильно входит в первую десятку регионов по строительству жилья. Серьезно продвинулись и в улучшении жилищных условий льготных категорий граждан. В первой пятерке регион и по динамике решения проблемы обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключено 117 домов, причем наибольшее их число – в прошлом году. Для этого наращивается взаимодействие с федеральными институтами развития.

Важной точкой роста становится туристическая отрасль. Закрытие границ помогает российским туристам открывать Башкортостан. Республика врывается в число лидеров рейтинга туристической привлекательности. В прошлом году регион посетили почти 2 млн отдыхающих.

При этом наш потенциал существенно выше. Поэтому мы строим новые маршруты, создаем современные туристические объекты, например, Историко-музейный комплекс «Шульган-Таш». Приступили к проектам создания Евразийского музея кочевых цивилизаций и ряда других музейных объектов. В полную силу развиваем геологический, познавательный, промышленный туризм. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Появляются новые направления для авиаперелетов. В прошлом году стали доступны Астана, Алматы, Ташкент и Наманган. Менее месяца назад открыли прямое сообщение с Самаркандом и Минском. В мае запустят рейсы в Тегеран, в перспективе также в Тель-Авив и китайский Урумчи, что удобно не только для туристов, но и для предпринимателей с целью налаживания контактов.

По сравнению с прошлым годом вырос товарооборот, мы вернулись к показателям 2019 года, к отправной точке, с которой началось снижение в период коронавируса и введения санкций. Дальше задача – наращивать показатели. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан