В Башкирии за три года обновлено и построено 72 объекта культуры

Это уникальный объект. Кто был, могут подтвердить, что это особые акустические залы, установлено новейшее концертное оборудование, смелые дизайнерские решения, в которых есть и история, и современность. Такому объекту мог бы позавидовать любой город-миллионник. Еще одна особенность Сибайской филармонии — это детский театр «Сулпан», единственный башкирский театр в республике, который делает постановки для детей на башкирском языке.

Андрей Назаров, премьер-министр РБ