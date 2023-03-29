В Башкирии за три года обновлено и построено 72 объекта культуры

Культура входит в число приоритетных направлений развития республики. Консолидированный бюджет сферы в 2022 году составил 13 млрд рублей, при этом объем привлеченных федеральных средств вырос в 3 раза и достиг 1,5 млрд рублей.

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За три года в Башкортостане построили и обновили 72 объекта культуры, 27 из которых - в 2022 году. В регионе оснащено 17 детских школ искусств. Об этом в Госсобрании Башкирии в ходе выступления с отчетом о результатах деятельности правительства республики за прошлый год заявил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Завершилась реконструкция самого крупного культурного центра Зауралья - Сибайского концертно-театрального объединения.

Это уникальный объект. Кто был, могут подтвердить, что это особые акустические залы, установлено новейшее концертное оборудование, смелые дизайнерские решения, в которых есть и история, и современность. Такому объекту мог бы позавидовать любой город-миллионник. Еще одна особенность Сибайской филармонии — это детский театр «Сулпан», единственный башкирский театр в республике, который делает постановки для детей на башкирском языке.

Андрей Назаров, премьер-министр РБ

В этом году после капитальной реконструкции и ремонта откроются еще 18 учреждений и будут введены два новых, улучшены условия в 98 домах культуры и 8 театрах.

Башкортостан одним из первых начал оказывать господдержку специалистам культуры в малых населенных пунктах. Второй год реализуется программа «Земский работник культуры». В 2022 году 30 специалистов получили субсидии 500 тыс. рублей для приобретения жилья или земельных участков. В этом году еще 30 работников получат уже по 1 млн рублей.

По поручению Главы республики, начиная с этого года, все 63 муниципалитета будут получать дополнительно по 500 тысяч рублей на организацию культурных событий, которые добавят привлекательности и узнаваемости нашим территориям. Они станут визитной карточкой города или района, чтобы привлекать туристов и гостей.

Андрей Назаров, премьер-министр РБ

Кроме того, в этом году будет дополнительно выделено по 10 млн рублей крупнейшим театрам республики на создание новых масштабных постановок.

Для организации гастрольной деятельности в прошлом году впервые одномоментно закуплено 94 единицы техники — от автобусов большой вместимости до легковых автомобилей.

Перевыполнен один из важнейших целевых показателей — число посещений культурных мероприятий. Он составил 86,6 млн посещений при плане 82,5 — Башкирия находится на пятом месте в стране.

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