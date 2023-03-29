В Башкирии за три года обновлено и построено 72 объекта культуры

Культура входит в число приоритетных направлений развития республики. Консолидированный бюджет сферы в 2022 году составил 13 млрд рублей, при этом объем привлеченных федеральных средств вырос в 3 раза и достиг 1,5 млрд рублей.
За три года в Башкортостане построили и обновили 72 объекта культуры, 27 из которых - в 2022 году. В регионе оснащено 17 детских школ искусств. Об этом в Госсобрании Башкирии в ходе выступления с отчетом о результатах деятельности правительства республики за прошлый год заявил премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Завершилась реконструкция самого крупного культурного центра Зауралья - Сибайского концертно-театрального объединения.
В этом году после капитальной реконструкции и ремонта откроются еще 18 учреждений и будут введены два новых, улучшены условия в 98 домах культуры и 8 театрах.
Башкортостан одним из первых начал оказывать господдержку специалистам культуры в малых населенных пунктах. Второй год реализуется программа «Земский работник культуры». В 2022 году 30 специалистов получили субсидии 500 тыс. рублей для приобретения жилья или земельных участков. В этом году еще 30 работников получат уже по 1 млн рублей.
Кроме того, в этом году будет дополнительно выделено по 10 млн рублей крупнейшим театрам республики на создание новых масштабных постановок.
Для организации гастрольной деятельности в прошлом году впервые одномоментно закуплено 94 единицы техники — от автобусов большой вместимости до легковых автомобилей.
Перевыполнен один из важнейших целевых показателей — число посещений культурных мероприятий. Он составил 86,6 млн посещений при плане 82,5 — Башкирия находится на пятом месте в стране.