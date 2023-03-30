В Башкирии снизилась заболеваемость ОРИ и гриппом

За последнюю неделю в республике зафиксировали 23 030 случаев заболевания гриппом и ОРИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, то показатель заболеваемости ниже на 4,3%.

В 3,6% случаев обнаружены вирусы гриппа В, в 0,1% метапневмовирусы, в 0,1% вирус парагриппа, в 0,1% бокавирусы, в 0,2% аденовирусы, в 0,6% риновирусы, в 0,6% респираторно-синцитиальные вирусы, в 94,6% возбудитель COVID-19.