Осужденный житель Башкирии сбежал из колонии-поселения в Оренбургской области

В городе Новотроицке из колонии-поселения сбежал отбывающий наказание уроженец Башкортостана Ильшат Курбанаев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН Оренбургской области.

Фото №1 - Осужденный житель Башкирии сбежал из колонии-поселения в Оренбургской области

Мужчина родился 4 августа 1971 года в селе Кугарчи Кугарчинского района Башкирии. В колонии-поселении он отбывал наказание за кражу. Исчезновение заключенного заметили 25 марта, когда не обнаружили его на рабочем месте.

По закону, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, пользуются правом свободного передвижения в учреждении, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Приметы: среднее телосложение, рост около 180 см, седые волосы, карие глаза.

УФСИН России по Оренбургской области просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении. Телефон дежурной части: 8 (3532) 98-34-00, 98-33-11. Телефон отдела розыска УФСИН России по Оренбургской области: 8 (3532) 98-33-29, 98-32-52.

пресс-служба УФСИН по РБ
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