Осужденный житель Башкирии сбежал из колонии-поселения в Оренбургской области

В городе Новотроицке из колонии-поселения сбежал отбывающий наказание уроженец Башкортостана Ильшат Курбанаев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН Оренбургской области.

Мужчина родился 4 августа 1971 года в селе Кугарчи Кугарчинского района Башкирии. В колонии-поселении он отбывал наказание за кражу. Исчезновение заключенного заметили 25 марта, когда не обнаружили его на рабочем месте.