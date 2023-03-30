Осужденный житель Башкирии сбежал из колонии-поселения в Оренбургской области

В городе Новотроицке из колонии-поселения сбежал отбывающий наказание уроженец Башкортостана Ильшат Курбанаев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН Оренбургской области.
Мужчина родился 4 августа 1971 года в селе Кугарчи Кугарчинского района Башкирии. В колонии-поселении он отбывал наказание за кражу. Исчезновение заключенного заметили 25 марта, когда не обнаружили его на рабочем месте.
По закону, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, пользуются правом свободного передвижения в учреждении, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.
Приметы: среднее телосложение, рост около 180 см, седые волосы, карие глаза.