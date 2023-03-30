В Уфе утвердили проект размещения нового коллектора от Шакши до улицы Интернациональной

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки территории для размещения линейного объекта «Напорный коллектор от КНС «Шакша» до шахты №6 на пересечении улиц Гончарова и Интернациональной».
Площадь, на которой будет размещен линейный объект, составляет 33 га. Реализация проекта необходима для обеспечения ввода в строй нового жилья, производственных и социальных и объектов, которые возводятся в северной части Уфы.
Протяжённость первой нитки напорного коллектора от КНС «Шакша» до КНС 4А составляет 7974 метра, второй нитки - 7888 м, первой нитки напорного коллектора от КНС 4А до шахты No6 составляет 2962 м, второй нитки - 2982 м.