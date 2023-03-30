В Уфе мужчина вонзил нож в сердце своего знакомого из-за потерянных документов

В башкирской столице 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве давнего знакомого. В Советском районном суде уже рассмотрели уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года. Мужчина встретил на улице давнего приятеля. У подсудимого к нему была давняя неприязнь, из-за того, что тот когда-то потерял его документы.
Вспомнив старые обиды, мужчина вытащил из кармана нож и нанес приятелю один удар в область сердца, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.
Вчера, 29 марта, прокурор республики Игорь Пантюшин поддержал государственное обвинение и предложил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор будет оглашен 30 марта 2023 года.