В Уфе мужчина вонзил нож в сердце своего знакомого из-за потерянных документов

В башкирской столице 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве давнего знакомого. В Советском районном суде уже рассмотрели уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года. Мужчина встретил на улице давнего приятеля. У подсудимого к нему была давняя неприязнь, из-за того, что тот когда-то потерял его документы.