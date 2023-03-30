В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет и получил травмы

Вчера, 29 марта, в Башкирии нетрезвый водитель автомобиля Lada Granta съехал в кювет и получил различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

ДТП произошло на втором километре автодороги Новотавларово - Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли. За рулем легковушки находился 54-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии - освидетельствование показало 0,552 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.