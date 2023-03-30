Закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом принят в Башкирии

В Башкирии приняли закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Фото №1 - Закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом принят в Башкирии

Поясняется, что если дом был построен до 14 мая 1998 года на государственной или муниципальной земле, то постоянно проживающий в нем гражданин имеет право приватизировать участок. Такую возможность жителям Башкирии дали до 2031 года.

«В соответствии с федеральным законодательством к заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года, документ, выданный нотариусом до указанной даты и подтверждающий права заявителя на жилой дом, и ряд других»

Константин Толкачев, спикера Госсобрания

Если гражданин не может подтвердить право на жилой дом документами, предусмотренными федеральным законодательством, он может предъявить вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года или документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, полученный до вышеуказанной даты.

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