Закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом принят в Башкирии

В Башкирии приняли закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.
Поясняется, что если дом был построен до 14 мая 1998 года на государственной или муниципальной земле, то постоянно проживающий в нем гражданин имеет право приватизировать участок. Такую возможность жителям Башкирии дали до 2031 года.
Если гражданин не может подтвердить право на жилой дом документами, предусмотренными федеральным законодательством, он может предъявить вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года или документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, полученный до вышеуказанной даты.