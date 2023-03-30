Закон о бесплатном предоставлении в собственность земли под жилым домом принят в Башкирии

Если гражданин не может подтвердить право на жилой дом документами, предусмотренными федеральным законодательством, он может предъявить вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года или документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, полученный до вышеуказанной даты.