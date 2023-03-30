В Уфе прошла рабочая встреча руководителей образовательных организаций, подведомственных Минздраву

Кадровый вопрос стал главным на рабочей встрече в рамках проекта «Здоровое будущее». В заседании участвовали представители партии «Единая Россия», руководители профильных ведомств и медицинских колледжей.

 Важно, чтобы после завершения учебы студенты могли работать по специальности. Также о необходимости подготовки новых медицинских специалистов в условиях СВО отметила депутат Госдумы Римма Утяшева.

Сегодняшнее время требует от нас новых установок. Мы должны начать готовить новых медсестер и фельдшеров, которые будут знать и военную хирургию, а также терапию. Госдума совместно Министерством обороны и Комитетом здравоохранения выступит с инициативой в Минздрав РФ об открытии военных кафедр.

Римма Утяшева, депутат Государственной Думы РФ, заслуженный врач Республики Башкортостан

В рамках народной программы у нас идет капитальное строительство и ремонт лечебных заведений, поэтому данная рабочая встреча станет промежуточным звеном по дальнейшему развитию и системной работе в медицинском направлении

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партия «Единая Россия», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Директоры медицинских колледжей рассказали о принятых мерах для увеличения количества людей в учебный процесс, а также упомянули о трудностях, с которыми столкнулись во время работы.

Уфимская волна
Пенальти