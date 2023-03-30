В Уфе прошла рабочая встреча руководителей образовательных организаций, подведомственных Минздраву

Сегодняшнее время требует от нас новых установок. Мы должны начать готовить новых медсестер и фельдшеров, которые будут знать и военную хирургию, а также терапию. Госдума совместно Министерством обороны и Комитетом здравоохранения выступит с инициативой в Минздрав РФ об открытии военных кафедр.

Римма Утяшева, депутат Государственной Думы РФ, заслуженный врач Республики Башкортостан