В Уфе прошла рабочая встреча руководителей образовательных организаций, подведомственных Минздраву

Кадровый вопрос стал главным на рабочей встрече в рамках проекта «Здоровое будущее». В заседании участвовали представители партии «Единая Россия», руководители профильных ведомств и медицинских колледжей.
Важно, чтобы после завершения учебы студенты могли работать по специальности. Также о необходимости подготовки новых медицинских специалистов в условиях СВО отметила депутат Госдумы Римма Утяшева.
Директоры медицинских колледжей рассказали о принятых мерах для увеличения количества людей в учебный процесс, а также упомянули о трудностях, с которыми столкнулись во время работы.