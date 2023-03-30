В Уфе ямочный ремонт дорог продолжается круглосуточно

Сегодня ночью работы организовали по улице Бабича – с этого участка дороги поступило несколько заявок от горожан. Также ремонт провели на проспекте Октября и 50-летия СССР. Латаются ямы литым асфальтом. Всего с начала сезона в Октябрьском районе Уфы уложили более 120 тонн. Работают две бригады.

Есть преимущество ночного ямочного ремонта. Менее загружены  улицы, а также проводимые работы не создают трудностей для автолюбителей.

Рустем Давлетшин, асфальтобетонщик службы по благоустройству Октябрьского района г. Уфы

Напомним, на неделе Глава Башкортостана жестко раскритиковал руководство Минтранса за работу по ямочному ремонту. Один из главных вопросов – запуск работы асфальтобетонных заводов после зимнего перерыва. По состоянию на 28 марта в республике на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено более шести тысяч дефектов. Работа ведется в круглосуточном режиме.

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