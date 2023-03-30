В Уфе ямочный ремонт дорог продолжается круглосуточно

Сегодня ночью работы организовали по улице Бабича – с этого участка дороги поступило несколько заявок от горожан. Также ремонт провели на проспекте Октября и 50-летия СССР. Латаются ямы литым асфальтом. Всего с начала сезона в Октябрьском районе Уфы уложили более 120 тонн. Работают две бригады.
Напомним, на неделе Глава Башкортостана жестко раскритиковал руководство Минтранса за работу по ямочному ремонту. Один из главных вопросов – запуск работы асфальтобетонных заводов после зимнего перерыва. По состоянию на 28 марта в республике на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено более шести тысяч дефектов. Работа ведется в круглосуточном режиме.