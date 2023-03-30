В Уфе ямочный ремонт дорог продолжается круглосуточно

Сегодня ночью работы организовали по улице Бабича – с этого участка дороги поступило несколько заявок от горожан. Также ремонт провели на проспекте Октября и 50-летия СССР. Латаются ямы литым асфальтом. Всего с начала сезона в Октябрьском районе Уфы уложили более 120 тонн. Работают две бригады.