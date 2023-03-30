У народного артиста Башкирии арестовали внедорожник за долги

Известно, что 75-летний певец несколько лет назад оформил кредит в «Роскомснаббанке», у которого в 2019 году отозвали лицензию, однако от обязанности вносить платежи артист освобожден не был. К тому же, за певцом числятся долги за неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.