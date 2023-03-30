Эксперты прокомментировали итоги деятельности правительства Башкирии в условиях санкций

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 29 марта, представил отчет правительства за 2022 год. Деятельность республиканского кабмина прокомментировали эксперты, сойдясь во мнении, что региональные власти смогли сохранить устойчивую экономику, несмотря на жесткие санкции, которые были наложены на Россию. 

Фото №1 - Эксперты прокомментировали итоги деятельности правительства Башкирии в условиях санкций

Оценивая ушедший год, эксперты охарактеризовали работу правительства как достойную, передает «Башинформ».

«Федеральная инвестиционная программа в регионы, могу назвать ее так, строится на принципе программно-целевого метода финансирования. Те результаты, которые были озвучены сегодня, позволяют мне, как экономисту, сделать вывод, что правительство республики умеет решать эти тактические и стратегические задачи. Следовательно, будет планомерно работать над тем, чтобы увеличивать объем привлечения федеральных средств на реализацию важных проектов в Башкортостане, будь то создание новой научной школы, ориентированной на оперативное внедрение разработок в производство, или строительство новых транспортных и логистических цепочек евро-азиатского направления»

Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук

 «Итоги прошлого года достойны хорошей оценки, потому что в работе правительства видна системность. В последние четыре года мы видим активизацию работы по нацпроектам. Это серьезный инструмент для оригинального развития. Мы участвуем в подавляющем большинстве федпрограмм, а это значит, что в регион поступают средства. Для этого нужна большая организационная работа со стороны как республиканских, так и муниципальных властей, и здесь они как раз показывают свои сильные стороны. Успехи в этой работе коррелируются с успехами по объему инвестиций, уровню ВРП и так далее. Нужно отдавать отчет, что с учетом сложившейся ситуации в экономике был вполне возможен пессимистический сценарий — мы  могли упасть в 90-е, но этого не произошло. Мы держимся — за счет рыночной инфраструктуры, которая именно сейчас показала свою жизнестойкость, за счет государственной поддержки и выстроенной системы управления»

Рустем Камалов, экономист, преподаватель Уфимского филиала финансового университета при правительстве РФ

«Важно, как высокие показатели республики отражаются  непосредственно на жизни людей, ее населяющих. Думаю, что многие почувствовали позитивные изменения. Строятся новые дороги, идет расселение ветхого и аварийного жилья, решается проблема обманутых дольщиков. Люди видят, как обновляется инфраструктура ЖКХ, ремонтируются школы, медучреждения, особенно на селе, благоустраиваются улицы городов и сел, общественные пространства. Только в этом году планируется  благоустроить 122 общественные территории, привести в порядок 206 дворов в 30 муниципалитетах, отремонтировать 700 подъездов. Все это не менее значимая часть работы управленческой команды. Мы увидели, что руководство республики продемонстрировало высокое качество работы в данном направлении»

Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ РАН

Экономика в 2022 году не только не упала, но в некоторых секторах даже выросла, отмечает политолог, директор Института стратегических исследований РБ Владимир Савичев:

«Было такое мнение, что экономика в регионах упадет на 10-20%, что обрушатся целые отрасли. Как мы видим по факту, ничего этого не произошло. Да, в каких-то секторах есть небольшой спад, где-то - рост. Мы видим, что за последний год в результате правильного управления процессами (где-то даже ручного управления), удалось минимизировать внешние факторы, начать переориентацию экспортных потоков, смену логистики. И, как мы видим, люди почувствовали, что стабильность сохранилась. В стране нет роста безработицы, обвального падения уровня жизни, нет перебоев на потребительском рынке. Это невидимая, но огромная работа, которая для многих  стала сюрпризом - что в России возможна такая перестройка всей управленческой системы, которая способна справиться с новыми вызовами и принципиально новыми задачами. И люди не чувствуют, что тот мировой кризис, который сейчас разворачивается в Европе и США, как-то их касается. Это главный итог работы правительства - что оно смогло справиться с новыми задачами.

Конечно, продолжалась работа и над теми проблемами, которые возникли и раньше. Например, развитие первичного звена здравоохранения — привлечение медработников в малые населенные пункты, где они очень нужны. Давно раздавались голоса, что также надо стимулировать врачей ехать в малые города, где тоже большая нехватка медицинских кадров. Вот это движение на сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни -  тоже результат планомерной работы по укреплению инфраструктуры здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, вопросы образования и воспитания. Все это взаимосвязано. Когда мы видим, что растет продолжительность жизни — это явный показатель того, что качество жизни тоже растет, по-другому  не бывает. 

В регионе лучшие показатели по работе с обманутыми дольщиками - это не обещания, а конкретные дела. По Уфе видим, какое количество домов, по многу лет стоявшие недостроенными, сегодня завершены и принимают жильцов. Под строительство планируются новые площадки. Многих интересует, куда люди вкладывают средства. Так вот, у нас более половины доходов населения идет  на выплату ипотеки. Люди с большим желанием покупают жилье. И это инвестиции, которые останутся в республике».

Экономисты предупреждают, что впереди еще много трудной работы:

«По итогам 2022 года можно с уверенностью сказать, что экономика Башкирии выдержала испытание на прочность. Ведь в этот сложный год было введено более 10 тысяч различных ограничений со стороны стран Запада. Вопреки их прогнозам, в республике индекс промышленного производства вырос на 2,7%, что выше среднероссийского уровня. Но надо понимать, что расслабляться рано. Ведь 2023 год будет не менее сложным, нежели минувший. Многие санкции продолжат оказывать негативное влияние в средне- и долгосрочной перспективах. Необходимо продолжать поддерживать промышленные предприятия и создавать условия для создания новых конкурентоспособных производств. Нужно повысить результативность взаимодействия научных и образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики, и тогда мы сможем содействовать решению задачи укрепления технологического суверенитета страны, что крайне необходимо в сложившихся условиях»

Виталий Печаткин, заведующий отделом экономической безопасности института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук
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