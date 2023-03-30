Эксперты прокомментировали итоги деятельности правительства Башкирии в условиях санкций

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 29 марта, представил отчет правительства за 2022 год. Деятельность республиканского кабмина прокомментировали эксперты, сойдясь во мнении, что региональные власти смогли сохранить устойчивую экономику, несмотря на жесткие санкции, которые были наложены на Россию.
Оценивая ушедший год, эксперты охарактеризовали работу правительства как достойную, передает «Башинформ».
Экономика в 2022 году не только не упала, но в некоторых секторах даже выросла, отмечает политолог, директор Института стратегических исследований РБ Владимир Савичев:
«Было такое мнение, что экономика в регионах упадет на 10-20%, что обрушатся целые отрасли. Как мы видим по факту, ничего этого не произошло. Да, в каких-то секторах есть небольшой спад, где-то - рост. Мы видим, что за последний год в результате правильного управления процессами (где-то даже ручного управления), удалось минимизировать внешние факторы, начать переориентацию экспортных потоков, смену логистики. И, как мы видим, люди почувствовали, что стабильность сохранилась. В стране нет роста безработицы, обвального падения уровня жизни, нет перебоев на потребительском рынке. Это невидимая, но огромная работа, которая для многих стала сюрпризом - что в России возможна такая перестройка всей управленческой системы, которая способна справиться с новыми вызовами и принципиально новыми задачами. И люди не чувствуют, что тот мировой кризис, который сейчас разворачивается в Европе и США, как-то их касается. Это главный итог работы правительства - что оно смогло справиться с новыми задачами.
Конечно, продолжалась работа и над теми проблемами, которые возникли и раньше. Например, развитие первичного звена здравоохранения — привлечение медработников в малые населенные пункты, где они очень нужны. Давно раздавались голоса, что также надо стимулировать врачей ехать в малые города, где тоже большая нехватка медицинских кадров. Вот это движение на сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни - тоже результат планомерной работы по укреплению инфраструктуры здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, вопросы образования и воспитания. Все это взаимосвязано. Когда мы видим, что растет продолжительность жизни — это явный показатель того, что качество жизни тоже растет, по-другому не бывает.
В регионе лучшие показатели по работе с обманутыми дольщиками - это не обещания, а конкретные дела. По Уфе видим, какое количество домов, по многу лет стоявшие недостроенными, сегодня завершены и принимают жильцов. Под строительство планируются новые площадки. Многих интересует, куда люди вкладывают средства. Так вот, у нас более половины доходов населения идет на выплату ипотеки. Люди с большим желанием покупают жилье. И это инвестиции, которые останутся в республике».
Экономисты предупреждают, что впереди еще много трудной работы: