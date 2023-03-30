Эксперты прокомментировали итоги деятельности правительства Башкирии в условиях санкций

«Итоги прошлого года достойны хорошей оценки, потому что в работе правительства видна системность. В последние четыре года мы видим активизацию работы по нацпроектам. Это серьезный инструмент для оригинального развития. Мы участвуем в подавляющем большинстве федпрограмм, а это значит, что в регион поступают средства. Для этого нужна большая организационная работа со стороны как республиканских, так и муниципальных властей, и здесь они как раз показывают свои сильные стороны. Успехи в этой работе коррелируются с успехами по объему инвестиций, уровню ВРП и так далее. Нужно отдавать отчет, что с учетом сложившейся ситуации в экономике был вполне возможен пессимистический сценарий — мы могли упасть в 90-е, но этого не произошло. Мы держимся — за счет рыночной инфраструктуры, которая именно сейчас показала свою жизнестойкость, за счет государственной поддержки и выстроенной системы управления»

Рустем Камалов, экономист, преподаватель Уфимского филиала финансового университета при правительстве РФ