Житель Башкирии нанёс супруге 50 увечий: женщина скончалась

В Янаульском районе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве супруги.
В октябре прошлого года между возлюбленными, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина налетел на жену и жестоко избил. Несчастная упала с лестницы, но мужчина не остановился и начал добивать женщину. Она получила 51 увечье и скончалась.
Мужчина в суде пояснил, что свою вину в преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор пока не вступил в законную силу.