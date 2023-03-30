Житель Башкирии нанёс супруге 50 увечий: женщина скончалась

Мужчина в суде пояснил, что свою вину в преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор пока не вступил в законную силу.