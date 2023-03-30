В Башкирии отремонтировали 171 км региональных дорог опорной сети России

Дорожная сеть Башкортостана остается одной из самых протяженных в стране – это более 50 тысяч км. Работа по приведению в нормативное состояние дорог опорной сети ведется в рамках утвержденной пятилетней программы. До 2027 года необходимо привести в порядок до 85%. Дорожный фонд на 2023-й запланирован в размере около 36 миллиардов рублей. Планируется как ремонт, так и строительство новых участков дорог.