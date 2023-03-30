Врачи Уфы помогли беременной с серьёзными осложнениями

Врачи Республиканского клинического перинатального центра помогли беременной жительнице Уфы. Женщина на 27 неделе беременности поступила в больницу с жалобами на тянущие боли внизу живота и кровянистые выделения.
Медики диагностировали тазовое предлежание плода. Это могло стать причинной преждевременных родов и привести к осложнениям. Женщина находилась в отделении патологии более четырёх недель. 3 марта пациентку выписали, но уже через три дня она вновь была экстренно госпитализирована с кровянистыми выделениями.
На свет появилась девочка с весом 1900 грамм. Сейчас мама с малышкой чувствуют себя хорошо и находятся дома. Отмечается, что женщина стала мамой в третий раз, и все роды проходили в стенах перинатального центра.