В Уфе прошли чемпионат и первенство России по каратэ фудокан

В столицу республики приехали спортсмены из 23 регионов страны. Башкортостан уже не в первый раз принимает сильнейшие соревнования по этому стилю каратэ. Лучшие спортсмены страны выступят на двух международных турнирах – чемпионат мира в Сербии и чемпионат Армении. Участие в уфимских соревнованиях приняли дети в возрасте от 5 лет и взрослые спортсмены.