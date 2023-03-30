В Уфе прошли чемпионат и первенство России по каратэ фудокан

В столицу республики приехали спортсмены из 23 регионов страны. Башкортостан уже не в первый раз принимает сильнейшие соревнования по этому стилю каратэ. Лучшие спортсмены страны выступят на двух международных турнирах – чемпионат мира в Сербии и чемпионат Армении. Участие в уфимских соревнованиях приняли дети в возрасте от 5 лет и взрослые спортсмены. 

Уфа знаменита тем, что очень доброжелательная республика. Мы здесь с удовольствием организуем уже четвертые соревнования чемпионата России. Это соревнования №1  в календаре. Сейчас здесь более 600 спортсменов.

Василий Савранский, президент Федерации Фудокан-Шотокан России

На соревнования приехали спортсмены из Луганской народной республики. Расстояние до Уфы они преодолели на автобусе. Дорога заняла около суток. В результате спортсмены Луганской детско-юношеской спортивной школы заняли первое командное место, завоевав 31 медаль.

Мы уже давно приезжаем на соревнования. Так получилось, что семь месяцев я был на специальной военной операции. Сейчас демобилизовался по возрасту, мы привезли 48 человек.

Владимир Подтынный, президент «Союза каратэ Донбасса» /Луганская народная республика/
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