В Башкирии водитель автобуса насмерть задавил 58-летнего механика

29 марта на одном из предприятий Нефтекамска произошла трагедия. Водитель автобуса ПАЗ насмерть задавил 58-летнего мужчину. Известно, что погибшим является механик, который в тот день осматривал автобус в смотровой яме.

По информации республиканской Гострудинспекции, в момент осмотра НефАЗа, за ним в очередь подъехал ПАЗ. После осмотра, мужчина дал команду водителю двигаться вперед и сам начал вылезать из ямы. В этот момент следом за предыдущим автобусом на смотровую яму начал въезжать ПАЗ.