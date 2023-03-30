В Уфе обсудили итоги пятилетней работы наблюдения за выборами в Башкирии

Первые независимые общественники участвовали при голосовании Президента России в 2018 году. В республике уже наработан определенный опыт. Есть своя экосистема по общественным наблюдениям, мобильные выездные бригады, функционирует штаб.

Ориентировочно готовят порядка семи тысяч активистов, которые работают в единый день голосования. Ближайшие выборы пройдут 2 апреля в пяти муниципалитетах республики: Бакалинском, Стерлибашевском и Шаранском районах, а также в Стерлитамаке и Туймазах. К единому дню голосования в сентябре будет подготовлен корпус общественных наблюдателей для участия в выборах депутатов Госсобрания.

У нас есть кол-центр, который обязательно будет функционировать. Есть определенные наработки, которые мы будем использовать в предстоящих выборах, а также используем на тех довыборах, что регулярно проводятся в регионе.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан
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