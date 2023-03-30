В Уфе обсудили итоги пятилетней работы наблюдения за выборами в Башкирии

Первые независимые общественники участвовали при голосовании Президента России в 2018 году. В республике уже наработан определенный опыт. Есть своя экосистема по общественным наблюдениям, мобильные выездные бригады, функционирует штаб.
Ориентировочно готовят порядка семи тысяч активистов, которые работают в единый день голосования. Ближайшие выборы пройдут 2 апреля в пяти муниципалитетах республики: Бакалинском, Стерлибашевском и Шаранском районах, а также в Стерлитамаке и Туймазах. К единому дню голосования в сентябре будет подготовлен корпус общественных наблюдателей для участия в выборах депутатов Госсобрания.