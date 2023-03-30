В Уфе обсудили итоги пятилетней работы наблюдения за выборами в Башкирии

У нас есть кол-центр, который обязательно будет функционировать. Есть определенные наработки, которые мы будем использовать в предстоящих выборах, а также используем на тех довыборах, что регулярно проводятся в регионе.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан