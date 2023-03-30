В Башкирии строят быстровозводимое здание для оздоровительного центра «Орлёнок»

Новый корпус детского лагеря за три месяца. В Стерлибашевском районе строят быстровозводимое здание для оздоровительного центра «Орлёнок». Башкортостан стал одним из 15 победителей конкурса на получение субсидии из федерального бюджета. Республика представила свой проект модульных конструкций в загородных лагерях. Благодаря этому отдохнуть предстоящим летом смогут на 300 детей больше. К 25 мая построят шесть модулей в лагерях Стерлибашевского, Илишевского, Чишминского районов и Уфы. На строительство из федерального бюджета выделено 123,5 миллионов рублей, из регионального – порядка 23 млн, обустройство и коммуникации – за счет муниципалитетов.

Один из самых энергосберегающих видов спорта в данном случае всё-таки заставляет поработать физически. За большими фигурами соперникам приходится тянуться. Турнир импровизированный, и побеждает в итоге дружба. Смена специальная – для детей участников СВО. Им удалось организовать отдых, не дожидаясь лета. В прошлом году оздоровительный центр модернизировали, утеплили, и теперь «Орлёнок» не улетает на зимовку. Летом здесь по распоряжению Министерства образования будут организованы смены для детей из ЛНР, ДНР и участников СВО.