В Башкирии началось строительство сельской поликлиники на 320 посещений в смену

В селе Кушнаренково началось строительство поликлиники. Общая площадь – 5 тысяч квадратных метров. Сейчас идет закладка фундамента. Завезены строительные материалы. Новое медицинское учреждение, рассчитанное на 320 посещений в день, будет трехэтажным. По контракту объект должен быть сдан в октябре 2024 года.
Поликлиника Кушнаренковской центральной районной больницы была построена в 1950 году. Здание, находящееся в аварийном состоянии, недавно отремонтировали. Планируется, что после переезда там будет организован дневной стационар. Замглавврача отметила, что дефицита в кадрах, в частности узкопрофильных, нет.