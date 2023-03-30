В Башкирии началось строительство сельской поликлиники на 320 посещений в смену

В селе Кушнаренково началось строительство поликлиники. Общая площадь – 5 тысяч квадратных метров. Сейчас идет закладка фундамента. Завезены строительные материалы. Новое медицинское учреждение, рассчитанное на 320 посещений в день, будет трехэтажным. По контракту объект должен быть сдан в октябре 2024 года.

Выполнена разработка котлованов в 100-процентном объёме, на данный момент ведём монтаж фундаментных блоков. В октябре 2024 года завершим уже, сдадим объект.

Рамиль Гилязов, прораб

Поликлиника Кушнаренковской центральной районной больницы была построена в 1950 году. Здание, находящееся в аварийном состоянии, недавно отремонтировали. Планируется, что после переезда там будет организован дневной стационар. Замглавврача отметила, что дефицита в кадрах, в частности узкопрофильных, нет.

Идёт планомерная работа с Башкирским государственным медицинским университетом, со всеми средними учебными медицинскими заведениями. У нас на сегодняшний день пока укомплектованность врачами идёт 100 процентов, с этим медицинский персонал тоже укомплектован. Привлекаем молодых специалистов по программе «Земский доктор», «Сельский фельдшер», работа в этом направлении идёт.

Азат Бикмухаметов, заместитель главного врача по медицинской части Кушнаренковской ЦРБ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ