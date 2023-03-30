В Башкирии началось строительство сельской поликлиники на 320 посещений в смену

Идёт планомерная работа с Башкирским государственным медицинским университетом, со всеми средними учебными медицинскими заведениями. У нас на сегодняшний день пока укомплектованность врачами идёт 100 процентов, с этим медицинский персонал тоже укомплектован. Привлекаем молодых специалистов по программе «Земский доктор», «Сельский фельдшер», работа в этом направлении идёт.

Азат Бикмухаметов, заместитель главного врача по медицинской части Кушнаренковской ЦРБ