Хоккейная «Агидель» уступила «Динамо-Неве» в матче финальной серии

Уфимская «Агидель» не сумела завершить сезон в выездном матче финальной серии. Сегодня башкирские девушки в четвертый раз встречались с «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга.
В случае победы уфимская команда стала бы чемпионом ЖХЛ. Основное время завершилось вничью 2:2. Победителя выявляли в серии буллитов. Точнее оказались хозяйки льда.
Теперь судьба финальной серии решится в воскресенье, 2 апреля. В решающем, пятом матче соперницы разыграют главный трофей. Игра пройдет во Дворце спорта и начнется в 13:00.