Хоккейная «Агидель» уступила «Динамо-Неве» в матче финальной серии

Уфимская «Агидель» не сумела завершить сезон в выездном матче финальной серии. Сегодня башкирские девушки в четвертый раз встречались с «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга.

В случае победы уфимская команда стала бы чемпионом ЖХЛ. Основное время завершилось вничью 2:2. Победителя выявляли в серии буллитов. Точнее оказались хозяйки льда.