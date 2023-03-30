17 спортсменов из Башкирии завоевали медали двух первенств ПФО по ММА

Спортсмены из Башкортостана вернулись сразу с двух первенств Приволжского федерального округа по смешанному единоборству ММА. Они проходили в Оренбурге и Ульяновске. За главные трофеи турнира бились порядка 500 спортсменов. Из 53 бойцов сборной Башкортостана 17 завоевали медали различного достоинства.

Матвей Исаков стал абсолютным победителем первенства округа в Оренбурге. Всего спортсмен провел четыре боя, три из них выиграл досрочно. В смешанных единоборствах Матвей уже пять лет. Чтобы поехать в Оренбург, на недавно прошедшем первенстве Башкортостана необходимо было завоевать золото. Победителем на уровне ПФО он стал впервые. Сейчас спортсмен готовится к первенству России, которое пройдет в апреле в городе Сочи.

Это было сложно, но я выиграл три боя досрочно. И последний финал у меня был тяжелый – я выиграл его по баллам. Матвей Исаков, победитель чемпионата и первенства ПФО по ММА

Салават Бекмухамедов принимал участие в первенстве ПФО в Ульяновске. По решению судей спортсмену удалось завоевать лишь серебро. Салават – обладатель значка кандидата в мастера спорта. Сейчас его цель – стать победителем кубка России в Омске.

Тренироваться еще усерднее, слушать тренеров, режим, питание. В принципе, ничего нового нет, всё все знают, велосипед не придумывать, соблюдать режим – это очень важно. Салават Бекмухамедов, серебряный призер чемпионата и первенства ПФО по ММА

В начале марта в рамках подготовки к первенствам тренеры и представители федераций провели учебно-тренировочные сборы. Ребята отработали технические задания, поработали над своей функциональной подготовкой. Это помогло спортсменам из Башкортостана – показали отличные результаты.

Непосредственно перед соревнованиями мы проводили учебно-тренировочные сборы, в течение месяца ребята были освобождены от занятий и целиком и полностью были погружены в учебно-тренировочный процесс. Это две тренировки в день. Вячеслав Жук, директор академии ММА Республики Башкортостан

Сборная команда республики с каждым годом выступает все лучше и лучше. На первенстве федерального округа наши ребята заняли призовые места, у нас есть победители. Но самое главное – у нас есть над чем работать. Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по ММА