17 спортсменов из Башкирии завоевали медали двух первенств ПФО по ММА

Спортсмены из Башкортостана вернулись сразу с двух первенств Приволжского федерального округа по смешанному единоборству ММА. Они проходили в Оренбурге и Ульяновске. За главные трофеи турнира бились порядка 500 спортсменов. Из 53 бойцов сборной Башкортостана 17 завоевали медали различного достоинства.
Матвей Исаков стал абсолютным победителем первенства округа в Оренбурге. Всего спортсмен провел четыре боя, три из них выиграл досрочно. В смешанных единоборствах Матвей уже пять лет. Чтобы поехать в Оренбург, на недавно прошедшем первенстве Башкортостана необходимо было завоевать золото. Победителем на уровне ПФО он стал впервые. Сейчас спортсмен готовится к первенству России, которое пройдет в апреле в городе Сочи.
Салават Бекмухамедов принимал участие в первенстве ПФО в Ульяновске. По решению судей спортсмену удалось завоевать лишь серебро. Салават – обладатель значка кандидата в мастера спорта. Сейчас его цель – стать победителем кубка России в Омске.
В начале марта в рамках подготовки к первенствам тренеры и представители федераций провели учебно-тренировочные сборы. Ребята отработали технические задания, поработали над своей функциональной подготовкой. Это помогло спортсменам из Башкортостана – показали отличные результаты.
Главным стартом для спортсменов станет первенство России. Уфа примет более 170 представителей разных регионов страны. Участие будут принимать как юниоры, так и юниорки от 18 до 20 лет. Первенство пройдет с 5 по 8 мая в столице республики.