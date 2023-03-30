17 спортсменов из Башкирии завоевали медали двух первенств ПФО по ММА

Спортсмены из Башкортостана вернулись сразу с двух первенств Приволжского федерального округа по смешанному единоборству ММА. Они проходили в Оренбурге и Ульяновске. За главные трофеи турнира бились порядка 500 спортсменов. Из 53 бойцов сборной Башкортостана 17 завоевали медали различного достоинства.

Матвей Исаков стал абсолютным победителем первенства округа в Оренбурге. Всего спортсмен провел четыре боя, три из них выиграл досрочно. В смешанных единоборствах Матвей уже пять лет. Чтобы поехать в Оренбург, на недавно прошедшем первенстве Башкортостана необходимо было завоевать золото. Победителем на уровне ПФО он стал впервые. Сейчас спортсмен готовится к первенству России, которое пройдет в апреле в городе Сочи.

Это было сложно, но я выиграл три боя досрочно. И последний финал у меня был тяжелый – я выиграл его по баллам.

Матвей Исаков, победитель чемпионата и первенства ПФО по ММА

Салават Бекмухамедов принимал участие в первенстве ПФО в Ульяновске. По решению судей спортсмену удалось завоевать лишь серебро. Салават – обладатель значка кандидата в мастера спорта. Сейчас его цель – стать победителем кубка России в Омске.

Фото №1 - 17 спортсменов из Башкирии завоевали медали двух первенств ПФО по ММА

Тренироваться еще усерднее, слушать тренеров, режим, питание. В принципе, ничего нового нет, всё все знают, велосипед не придумывать, соблюдать режим – это очень важно.

Салават Бекмухамедов, серебряный призер чемпионата и первенства ПФО по ММА

В начале марта в рамках подготовки к первенствам тренеры и представители федераций провели учебно-тренировочные сборы. Ребята отработали технические задания, поработали над своей функциональной подготовкой. Это помогло спортсменам из Башкортостана – показали отличные результаты.

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Непосредственно перед соревнованиями мы проводили учебно-тренировочные сборы, в течение месяца ребята были освобождены от занятий и целиком и полностью были погружены в учебно-тренировочный процесс. Это две тренировки в день.

Вячеслав Жук, директор академии ММА Республики Башкортостан

Сборная команда республики с каждым годом выступает все лучше и лучше. На первенстве федерального округа  наши ребята заняли призовые места, у нас есть победители. Но самое главное – у нас есть над чем работать.

Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по ММА

Главным стартом для спортсменов станет первенство России. Уфа примет более 170 представителей разных регионов страны. Участие будут принимать как юниоры, так и юниорки от 18 до 20 лет. Первенство пройдет с 5 по 8 мая в столице республики.

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