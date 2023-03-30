6-летней девочке из Башкирии требуется дорогостоящая операция

Телеканал БСТ и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию помощи тяжелобольным детям. На этот раз операция требуется шестилетней Розалине из города Октябрьского. У девочки – врожденная косолапость. С самого её рождения семья борется с этим недугом, но случился рецидив. На лечение требуется почти 280 тысяч рублей.
Это последствия двусторонней косолапости, с которой Розалина родилась. Из-за того, что ступни ее ног обращены вовнутрь и «смотрят» друг на друга, девочке сложно бегать. Она часто спотыкается и падает. Нормальную полноценную жизнь ребёнку подарило лечение по методу Понсети. Были и операция, и гипсования. До пяти лет Розалина пользовалась ортопедической конструкцией – брейсами. Это планка-фиксатор для отведения стопы и специальная обувь.
Если всё оставить как есть, ребенок не будет развиваться дальше. Розалина может стать инвалидом.
Между девочкой и надеждой на выздоровление – сумма, которую многодетная семья одна не осилит. Стоимость лечения составляет 277 585 рублей. Помочь можно, просканировав QR-код с картинки или отправив SMS со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.
К слову, нашим телезрителям уже удалось помочь Алану Валееву из Стерлитамака. Репортаж о мальчике позволил собрать необходимую сумму. А теперь все вместе мы можем помочь и маленькой Розалине, чтобы её ноги ступали легко и уверенно.