6-летней девочке из Башкирии требуется дорогостоящая операция

Телеканал БСТ и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию помощи тяжелобольным детям. На этот раз операция требуется шестилетней Розалине из города Октябрьского. У девочки – врожденная косолапость. С самого её рождения семья борется с этим недугом, но случился рецидив. На лечение требуется почти 280 тысяч рублей.

Это последствия двусторонней косолапости, с которой Розалина родилась. Из-за того, что ступни ее ног обращены вовнутрь и «смотрят» друг на друга, девочке сложно бегать. Она часто спотыкается и падает. Нормальную полноценную жизнь ребёнку подарило лечение по методу Понсети. Были и операция, и гипсования. До пяти лет Розалина пользовалась ортопедической конструкцией – брейсами. Это планка-фиксатор для отведения стопы и специальная обувь.

После пяти лет эти брейсы отменили и сказали стоять на тренажёре Dorsi Ramp. Но стоять очень тяжело, и последние десять минут она просто плачет. Айгуль Сахибмарданова, мама Розалины

Случился рецидив на фоне роста врождённой двусторонней косолапости. Исходно она лечилась по Понсети, и, как это бывает примерно в 20% случаев, на фоне роста случается рецидив, деформации и требуется на данный момент повторное гипсование с нормализацией мышечного дисбаланса и пересадкой сухожилий. Максим Вавилов, травматолог-ортопед

Если всё оставить как есть, ребенок не будет развиваться дальше. Розалина может стать инвалидом.

Но операция платная. У нас трое детей, мы не можем осилить. Помогите нам, пожалуйста. Айгуль Сахибмарданова, мама Розалины

Между девочкой и надеждой на выздоровление – сумма, которую многодетная семья одна не осилит. Стоимость лечения составляет 277 585 рублей. Помочь можно, просканировав QR-код с картинки или отправив SMS со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.