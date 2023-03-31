В Кушнаренково прошел спектакль уфимского театра «Статус»

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссер-постановщик спектакля – Гюзель Давлетова. У комедии по пьесе Ольги Степновой захватывающий сюжет: чтобы решить свои финансовые проблемы, Лола Аркадьева сватает за австралийского миллиардера Джона Блейка свою дочь Любу. Но в дело вмешивается провинциальная тетя Любы модельной внешности Анжела.