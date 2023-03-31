В Уфе открылась выставка картин художницы Валентины Сухих

«Пробуждение». Именно так назвала свою экспозицию художница из Башкортостана Валентина Сухих. Своими работами мастер стремится разбудить весеннее настроение после зимней спячки. Выставка открылась в Доме профсоюзов в Уфе.

Валентина Сухих начала заниматься творчеством поздно. В ее коллекции разные картины, в том числе натюрморты, пейзажи, но вот за портреты автор не берется, объясняя это тем, что пока не готова.