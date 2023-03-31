В Уфе прошла коллегия Госкомитета по молодёжной политике

Яна Гайдук отметила, что в Башкортостане живут одни из самых активных ребят, об этом говорят и победы в федеральных проектах, получение грантов. На коллегии подвели итоги работы и рассказали о планах на 2023-й. В прошлом году на развитие молодёжных движений, строительство и ремонт учебных и культурных объектов было направлено более 400 млн. рублей. В этом году республика стала четвертой в стране по объёму субсидий. Из федерального бюджета выделено 228 млн. рублей. Также в апреле станет известно, где обновят молодёжные пространства.