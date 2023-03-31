Вопросы развития малой пилотируемой и беспилотной авиации в Башкирии вышли на первый план

В Башкирии есть будущее у легкой, сверхлегкой и беспилотной авиации. Об этом заявил Михаил Кисиль, замруководителя рабочей группы общероссийской федерации сверхлегкой авиации по применению сверхлегкой авиации в экономике РФ.
По его словам, вопросы развития авиации вышли на первый план не только в Башкирии: такая тенденция наблюдается и в других регионах страны. По мнению эксперта, республика уже делает большие шаги для развития пилотной и беспилотной сферы.
Это подтверждают и сравнительно недавние события. Напомним, осенью Глава Башкирии Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков провели в Москве заседание межведомственной комиссии по развитию сотрудничества между республикой и госкорпорацией.
Участники заседания отметили, что предприятия "Ростеха" играют важную роль в реализации оборонного заказа и достижении технологического суверенитета.
«Взаимоотношения нашей республики и предприятий "Ростеха" носят постоянный и последовательный характер, — сказал тогда Радий Хабиров. — Из практически 100 поручений по итогам предыдущих заседаний МВК большинство — в стадии реализации. Главный итог работы — мы обеспечили портфель госзаказов для предприятий "Ростеха" в Башкирии. Есть хорошие перспективы по выпуску беспилотных летательных аппаратов».
Одновременно Глава Башкирии отметил эффективную работу пожарного вертолёта Ка-32А11ВС, который изготовили для республики на Кумертауском авиапредприятии.
«В этом сезоне винтокрылая машина показала свои возможности по ликвидации природных и техногенных пожаров», — рассказал Радий Хабиров Анатолию Сердюкову.
Как сообщал ранее «Башинформ», вертолет Ка-32А11ВС приобретён госкомитетом РБ по ЧС по поручению Радия Хабирова для нужд республики, в том числе для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Кроме того, новый вертолёт позволит спасателям проводить мониторинг ледовой обстановки на водоемах, включая разведку затороопасных участков паводкоопасных рек, а также проводить поисково-спасательные работы.
«Решение Радия Хабирова о приобретении спасательно-пожарного вертолёта было очень своевременным, — подчеркнул на торжественной церемонии вручения вертолёта спасателям Башкирии премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. — Ещё два года назад здесь, в „КумАПП“ были сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам 2021 года производство выросло в полтора раза. При этом процесс загрузки предприятия будет увеличиваться. Мы благодарны "Ростеху" и холдингу „Вертолёты России“ за внимательное отношение к авиационной промышленности, и в частности, за поддержку „КумАПП“. Такое возрождение этого предприятия, и в целом авиастроения, даёт нам основания считать, что Россия становится сильнее, и наша республика остаётся оплотом для большой страны. Мы в состоянии выполнить любой проект, который руководство страны ставит перед нами».
Между тем в середине февраля 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал отдельный национальный проект для развития беспилотных летательных аппаратов.
В каждом регионе страны создадут научно-производственный центр по беспилотной авиации, будут строить инфраструктуру для широкого применения дронов.
«В Башкирии мы, а также центр стратегических инициатив республики эту работу ведут давно. Нужно ускоряться, и нам есть с чем», — прокомментировал тогда решение главы государства министр промышленности и инноваций РБ Александр Шельдяев.
Например, уфимское ООО «Интегральные роботизированные технологии» производит беспилотные летательные аппараты, а также разрабатывает ПО для обработки данных воздушного мониторинга.
«Геоскан-Уфа» реализует проект по созданию радиоэлектронного технопарка «РВ-1», в рамках которого также будет разработка и производство БПЛА.
АО «КумАПП» реализует проект по созданию беспилотной авиационной системы вертолетного типа с МВМ 200 кг (БАС-200). Все эти проекты поддержаны минпромом.
«Задача — все 89 регионов России должны как можно быстрее сформировать спрос в беспилотных авиационных системах (БАС) и посчитать, сколько и каких беспилотников нужно производить. Развитие беспилотной авиации в таких масштабах — это не просто новые производства, а целые заводы, испытательные центры. Это транспортная авиация, гигантские летательные аппараты, маневренные микро-БЛА. Для промышленности это очередной вызов и очередная же точка роста», — считает глава минпрома Башкирии Александр Шельдяев.
А пока давайте вспомним. Применение малой авиации в народном хозяйстве СССР было широко развито, причем в самых разных отраслях. Выполнялся целых ряд авиационных работ, не только авиаперевозки.
Однако в 1990-е годы из-за экономических проблем объем авиаработ резко снизился. В 2000-е годы они возобновились, в частности, в сельском хозяйстве. Сегодня в целом по России авиахимобработка полей составляет около 8 миллионов гектаров, но потребность гораздо больше, подчеркнули на круглом столе в «Башинформе», посвященном развитию легкой, сверхлегкой, ультралегкой и беспилотной авиации в Башкирии.
«Если мы ничего не будем делать, то медленно, но верно исчезнем. Сейчас важно устранить установленные нормативные барьеры, неадекватные ограничения, сдерживающие развитие легкой и сверхлегкой авиации. К сожалению, изменения на законодательном уровне проходят очень медленно, но они есть. Если будет государственная воля на развитие легкой, сверхлегкой и беспилотной авиации, то ее будущее очень перспективно. Причина проста — ее применение очень широко, и интерес к ней есть, причем большой, — подчеркнул в разговоре с журналистом „Башинформа“ замруководителя рабочей группы общероссийской федерации сверхлегкой авиации по применению сверхлегкой авиации в экономике РФ Михаил Кисиль. — Что касается задела Башкирии, то не могу не отметить тот большой объем работы, который уже проделан объединенной федерацией сверхлегкой авиации РБ, уфимским учебно-методическим центром малой авиации. Работа проделана огромная, причем в сложнейших условиях с точки зрения нормативного регулирования».
Перспективных областей для применения легкой и сверхлегкой авиации в России в целом и Башкирии в частности очень много.
«Помимо сельского хозяйства, это и земельный кадастровый учет (аэрофотосъемка), и поисково-спасательные работы, и санитарная авиация, и наблюдение за животными в нацпарках, и, конечно, аэротакси. В последнем случае речь идет не только о вертолетах, но и самолетах с коротким путем взлета и посадки в пределах нескольких метров. Дальнейшее совершенствование законодательной базы, допуск в воздушное пространство позволит аэротакси играть такую же роль в жизни людей, как и автотранспорт», — убежден директор по развитию ООО «Ост АвиаКомпани» Игорь Лясович.
Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель авиакомпании «РусАвиа» Дмитрий Торопов, по мнению которого у народного хозяйства имеется серьезная потребность в различных видах авиационных работ.
«Мы считаем себя наследниками традиций авиакомпании „БАЛ“ и уже более 22 лет работаем как самостоятельное авиационное предприятие. Расширение авиаработ приводит к росту экономики в целом», — заявил он.
Однако нельзя забывать об одном немаловажном факторе — авиационные работы это строго сертифицируемый вид деятельности. Они регламентируются Воздушным кодексом и Федеральными авиационными правилами. Эти законы и правила обязательно должны соблюдаться всеми участниками рынка — как исполнителями, так и заказчиками.
«Давайте проведем аналогию с автотранспортом — мы все строго следим за сертификацией наших перевозчиков. Прошли уже те времена беспредела в автобусных перевозках по Башкирии и России в целом. Вот так и в авиации — все должно быть качественно, безопасно, законно, и зачастую, это бывает совсем недешево. Таким образом, демпинг на рынке авиаработ в большинстве связан с пренебрежением к действующему законодательству и безопасностью предоставляемых услуг», — рассказал Дмитрий Торопов.
Он также отметил, что правительством РФ приняты несколько программ по развитию авиации и авиационной промышленности в условиях санкций со стороны недружественных стран. Запланирован выпуск новых типов воздушных судов с отечественными двигателями и комплектующими.
«Такие решения руководства нашей страны мы можем поддержать выполнением авиаработ только в рамках закона на новых сертифицированных судах. Эти авиаработы востребованы в нефтегазовом секторе, здравоохранении и других областях хозяйственной деятельности. А уж какие будут эти воздушные суда — легкие, сверхлегкие — это уже вопрос больше к производителям авиатехники», — добавил Дмитрий Торопов.
Отдельная и важная тема — авиапатрулирование лесов. Площадь лесов в республике — 6 млн га. Авиационное патрулирование проводится по шести основным маршрутам, большинство из которых выполняется из Уфы. Кроме того, в дни высокой пожароопасности используются еще 24 маршрута с местами базирования в потенциально пожароопасных местах.
«С 2019 года облеты начали выполнять на легкомоторных судах. Это позволило снизить цену летного часа и увеличить кратность полетов, а значит — повысить оперативность реагирования на возгорания», — констатировал на заседании круглого стола руководитель центра предупреждения и тушения лесных пожаров РБ Айрат Юсупов.
По его словам, практика 2022 года с вылетами из мест потенциально пожароопасных в горнолесной зоне Башкирии (Белорецк, Старосубхангулово, Зилаир) дала положительный результат. Экономия времени составила от 1,5 до 2 часов.
Как сообщал «Башинформ» со ссылкой на министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, в 2022 году общий налет составил более 600 часов. Это почти втрое больше, чем в 2021 году.
«Перспективы развития малой авиации в Башкирии зависят от бизнес-сообщества, которое желает этим заниматься. У нашего бизнес-сообщества такое желание есть. Мы это видим и готовы повсеместно содействовать и помогать. Это развитие необходимо, причем во многих отраслях, включая туристическую. Поэтому мы будем прикладывать все необходимые для этого усилия. Прямого финансирования на эту отрасль не предусмотрено, поэтому мы ищем инвестиционный потенциал, чтобы развивать необходимую инфраструктуру для малой авиации. Будет инфраструктура, будет и понимание развития отрасли в целом», — прокомментировал «Башинформу» по итогам круглого стола замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов.