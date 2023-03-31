Вопросы развития малой пилотируемой и беспилотной авиации в Башкирии вышли на первый план

«Решение Радия Хабирова о приобретении спасательно-пожарного вертолёта было очень своевременным, — подчеркнул на торжественной церемонии вручения вертолёта спасателям Башкирии премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. — Ещё два года назад здесь, в „КумАПП“ были сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам 2021 года производство выросло в полтора раза. При этом процесс загрузки предприятия будет увеличиваться. Мы благодарны "Ростеху" и холдингу „Вертолёты России“ за внимательное отношение к авиационной промышленности, и в частности, за поддержку „КумАПП“. Такое возрождение этого предприятия, и в целом авиастроения, даёт нам основания считать, что Россия становится сильнее, и наша республика остаётся оплотом для большой страны. Мы в состоянии выполнить любой проект, который руководство страны ставит перед нами».