В Башкирии зафиксировали 5 сообщений о подтоплении территорий

На контроле Госкомитета по ЧС остается 10 подобных инцидентов в 8 муниципалитетах. Река Белая в районе Монумента Дружбы столицы Башкирии поднялась на 127 сантиметров, а в Куюргазинском районе — на 64 см. Рост реки Уфы в Благовещенском районе составил 53 см.