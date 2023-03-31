В Башкирии зафиксировали 5 сообщений о подтоплении территорий

За минувшие сутки в Башкирии Система-112 зафиксировала пять сообщений о подтоплении территорий в результате паводка.
На контроле Госкомитета по ЧС остается 10 подобных инцидентов в 8 муниципалитетах. Река Белая в районе Монумента Дружбы столицы Башкирии поднялась на 127 сантиметров, а в Куюргазинском районе — на 64 см. Рост реки Уфы в Благовещенском районе составил 53 см.
Пресс-секретарь Госкомитета по ЧС Альбина Валиева сообщила, что поводов для беспокойства нет, критичный уровень водоемов не достигнут, обстановка под наблюдением.