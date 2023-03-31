Стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии с участием машины скорой помощи

На 33 км автодороги Стерлитамак-Раевский 69-летний житель Аургазинского района на «Форд Фиеста» выехал на главную дорогу и не уступил проезд машине скорой помощи. В аварии погиб водитель иномарки. Также различные травмы получили 46-летний водитель скорой помощи, 61-летняя фельдшер и 51-летний пациент.