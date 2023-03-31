Утопившая подруг на Ямашлинском водохранилище жительница Башкирии пыталась обжаловать приговор

Жительница Башкирии Гульгина Тахтарова, устроившая смертельное ДТП, попыталась обжаловать приговор и уменьшить срок в два раза. Напомним, женщина вместе с подругами отмечала день рождения на Ямашлинском водохранилище и ехали в машине, за рулем которой была подвыпившая Тахтарова. В какой-то момент она не справилась с управлением авто и слетала в воду. 

Фото №1 - Утопившая подруг на Ямашлинском водохранилище жительница Башкирии пыталась обжаловать приговор

За гибель трех подруг женщине дали 6 лет тюрьмы. 

Недавно Гульгина просила поменять статью на более мягкую, срок по которой максимум 4 года. Прокуратура в ответ потребовала ужесточить наказание. Судья оставил приговор прежним.

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