Утопившая подруг на Ямашлинском водохранилище жительница Башкирии пыталась обжаловать приговор

Жительница Башкирии Гульгина Тахтарова, устроившая смертельное ДТП, попыталась обжаловать приговор и уменьшить срок в два раза. Напомним, женщина вместе с подругами отмечала день рождения на Ямашлинском водохранилище и ехали в машине, за рулем которой была подвыпившая Тахтарова. В какой-то момент она не справилась с управлением авто и слетала в воду.
За гибель трех подруг женщине дали 6 лет тюрьмы.
Недавно Гульгина просила поменять статью на более мягкую, срок по которой максимум 4 года. Прокуратура в ответ потребовала ужесточить наказание. Судья оставил приговор прежним.