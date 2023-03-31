В Доме Госсобрания открылась выставка «Герои и подвиги»

В Госсобрании республики открылась выставка «Герои и подвиги», которую организовала Молодежная палата Башкортостана. На выставке представлено более ста портретов жителей региона – участников специальной военной операции.

Бойцы награждены орденом генерала Шаймуратова. Также отдельное место занимают те, кто был удостоен звания Герой России. Далее там же прошли парламентские слушания Молодежной палаты, посвященные повышению престижа службы в рядах ВС России. Обсудили тему военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.