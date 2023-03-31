В Уфе впервые прошел конкурс среди специалистов медицинских страховых компаний

Свое мастерство показали более десяти участников из семи организаций. Им предстояло пройти несколько этапов. Состязания стартовали 17 февраля.
Важность конкурса, как отмечают организаторы, в том, что представители страховых компаний проводят большую совместную работу с медиками. И именно они защищают права пациентов. Кроме того, соревнование также нацелено на повышение престижа работников этой сферы и рост профессионального мастерства.
Представители страховых организаций показали не только знание законодательства и документооборота, но и умение общаться с людьми.