В Сибае состоялся финал конкурса башкирского видео «Оскон»

Программа мероприятия состояла из мастер-классов по видеопроизводству, питчингов сценаристов, круглого стола по развитию башкирского кинематографа.

Кроме того, участники конкурса стали гостями творческого вечера «Без камер». Площадка для режиссеров, сценаристов и операторов стала местом обмена опытом с коллегами по цеху и приглашёнными экспертами.