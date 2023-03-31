В Сибае состоялся финал конкурса башкирского видео «Оскон»

Программа мероприятия состояла из мастер-классов по видеопроизводству, питчингов сценаристов, круглого стола по развитию башкирского кинематографа.
Кроме того, участники конкурса стали гостями творческого вечера «Без камер». Площадка для режиссеров, сценаристов и операторов стала местом обмена опытом с коллегами по цеху и приглашёнными экспертами.
Завершилось все церемонией награждения победителей в различных номинациях. К слову, в конкурсе принимали участие кинематографисты из Башкортостана, регионов России. В числе гостей и коллеги из Казахстана.