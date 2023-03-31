Урал Кильсенбаев оценил важность форума «Моя малая родина — Атайсал»

Проект «Атайсал» стартовал уже два года назад. Когда проходят зональные семинары, мы получаем наплыв дополнительной энергии. В ноябре мы провели первый зональный семинар в Аскинском районе. Тогда было чуть более 10 тысяч проектов на сайте «Атайсала», сейчас уже свыше 16 тысяч. Это говорит о значимости данного мероприятия, — отметил Урал Кильсенбаев. — Мы заметили, что здесь самое главное — не мешать, потому что проект развивается очень мощными темпами. Люди друг друга подначивают, и даже у друзей появляется какой-то соревновательный интерес. Поэтому я думаю, что у этого проекта большое, хорошее будущее. Не имеет значение величина суммы, имеет значение количество вовлеченных людей.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ