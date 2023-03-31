Урал Кильсенбаев оценил важность форума «Моя малая родина — Атайсал»

В эти часы в Мелеузовском районе Башкирии проходит межмуниципальный форум «Моя малая родина — Атайсал». Его значимость оценил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев.
По его словам, подобные мероприятия всегда были источником силы и зарядом энергии. К тому же, наблюдая за тем, как форум растет, Кильсенбаев сделал вывод его необходимости и важности.
Он напомнил, что это уже пятый зональный форум. Команда проекта, который по поручению Главы республики Радия Хабирова стартовал два года назад, уже объездила всю республику, сегодня в это движение вовлечен каждый муниципалитет.
Куратор проекта «Атайсал» отметил, что в каждом муниципалитете этот форум проходит по-своему.