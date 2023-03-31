Урал Кильсенбаев оценил важность форума «Моя малая родина — Атайсал»

В эти часы в Мелеузовском районе Башкирии проходит межмуниципальный форум «Моя малая родина — Атайсал». Его значимость оценил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев.

Фото №1 - Урал Кильсенбаев оценил важность форума «Моя малая родина — Атайсал»

По его словам, подобные мероприятия всегда были источником силы и зарядом энергии. К тому же, наблюдая за тем, как форум растет, Кильсенбаев сделал вывод его необходимости и важности.

Проект «Атайсал» стартовал уже два года назад. Когда проходят зональные семинары, мы получаем наплыв дополнительной энергии. В ноябре мы провели первый зональный семинар в Аскинском районе. Тогда было чуть более 10 тысяч проектов на сайте «Атайсала», сейчас уже свыше 16 тысяч. Это говорит о значимости данного мероприятия, — отметил Урал Кильсенбаев. — Мы заметили, что здесь самое главное — не мешать, потому что проект развивается очень мощными темпами. Люди друг друга подначивают, и даже у друзей появляется какой-то соревновательный интерес. Поэтому я думаю, что у этого проекта большое, хорошее будущее. Не имеет значение величина суммы, имеет значение количество вовлеченных людей.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ

Он напомнил, что это уже пятый зональный форум. Команда проекта, который по поручению Главы республики Радия Хабирова стартовал два года назад, уже объездила всю республику, сегодня в это движение вовлечен каждый муниципалитет.

Участвовать в этом форуме для меня особенно волнительно. Я сам уроженец Кугарчинского района, здесь увидел стенды Кугарчинского района, встретил многих друзей и знакомых. В самом деле, «Атайсал» — это любовь к своей родной земле, это добрые дела на ней и для нее, что в этом году особенно актуально.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ

Куратор проекта «Атайсал» отметил, что в каждом муниципалитете этот форум проходит по-своему.

Каждый район показывает свои сильные стороны. Но всех их объединяет дух любви к Атайсалу — своей малой Родине. Сила Мелеузовского района — в его людях, здесь живут очень трудолюбивые, старательные люди, всё хорошо благоустроено, несмотря на весеннюю распутицу, везде всё очень чисто и в порядке.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ
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