Башкортостан вошел в тройку лидеров по стране в рейтинге экономической адаптивности

Впереди в списке только Москва и Ростовская область. По данным экспертов, республика смогла оперативно перестроить многие процессы, чтобы сохранить высокие показатели как в производстве, так и в социальной политике.

В основе рейтинга экономической адаптивности – два вида показателей. Первые – количественные. Сюда, например, относится индекс промышленного производства, то есть объема выпущенных на предприятиях товаров. Если у тех же Московской и Ленинградской областей в 2022-м произошел спад, в Башкортостане – наоборот: рост почти на 3%.

Влияние оказывает и структура региональной экономики, она должна быть диверсифицированной и сочетать в себе разные отрасли, В этой связи Башкортостан вполне укладывается в то, что обладает высоким социально-экономическим потенциалом, региональная экономика базируется на отраслях как добывающей промышленности, так и перерабатывающей, здесь развит и аграрный сектор. Владимир Климанов, руководитель центра региональной политики РАНХиГС

С эффективными мерами поддержки бизнеса и производственного сектора экономики связана одна из лидирующих позиций Башкортостана. Эксперты отмечают грамотное распределение антикризисных ресурсов. При этом дополнительную нагрузку на бюджет могут позволить регионы с высоким уровнем доходов.

Башкирия идет по пути развития промышленного потенциала. Это очень хорошо, это не только экономический, но и социальный фактор. Адаптивность – это в значительной степени вопрос социальный, вопрос в том, как живут люди при наших мерах по защите от врага. Врага-то мы в любом случае победим, вопрос в том, сколько людей при этом обнищает. Политика Башкортостана такова, что позволяет надеяться, что никто не обнищает. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем

Интегральный рейтинг адаптивности не сравнивает регионы непосредственно по уровню жизни, а показывает, как субъекты в условиях сильнейших вызовов смогли улучшить свои показатели. Во внимание берется и взаимодействие с центром. Как известно, в реализации многих проектов Башкортостан успешно привлекает средства из федеральной казны.

Среди количественных показателей рейтинга и объемы ввода жилья. Прошлый год был рекордным для Башкортостана – свыше 3 млн кв. метров. А ведь стройка – одна из тех отраслей, развитие которой как по цепочке тянет за собой и все остальные сферы – производственные и социальные. По этому показателю Башкортостан занял седьмую строчку среди регионов страны. Причем задача – не снижать темпы, а достичь еще более амбициозной планки – 4 млн кв.метров жилья в год.

Строительная отрасль обладает значительным мультипликативным эффектом, она запускает ряд других отраслей: от добывающей и запускает после себя отрасль, связанную с продажей – это целая сфера отделочных материалов, услуг, связанных со строительством и сопутствующими отраслями. Дмитрий Кузнецов, директор архитектурно-строительного института УГНТУ

Однако количественные характеристики не позволяют в полной мере дать объективную оценку. Создатели рейтинга выделили и качественные показатели. В их числе – эффективное управление руководства. В условиях спецоперации в Башкортостане создали особые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Например, власти республики начали выдавать участникам СВО социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное образование. Добровольцы, вступающие в ряды Вооруженных сил, получают средства и из регионального бюджета. Ряд привилегий – для детей военнослужащих.

Здесь нет такого отношения, что они уехали и все, мы о них забыли. Здесь и бюджет напрягается. Но даже не это главное. Важно то, что очень персональное отношение к семьям, детям мобилизованных, где есть пострадавшие, погибшие. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан