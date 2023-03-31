Башкортостан вошел в тройку лидеров по стране в рейтинге экономической адаптивности

Впереди в списке только Москва и Ростовская область. По данным экспертов, республика смогла оперативно перестроить многие процессы, чтобы сохранить высокие показатели как в производстве, так и в социальной политике.
В основе рейтинга экономической адаптивности – два вида показателей. Первые – количественные. Сюда, например, относится индекс промышленного производства, то есть объема выпущенных на предприятиях товаров. Если у тех же Московской и Ленинградской областей в 2022-м произошел спад, в Башкортостане – наоборот: рост почти на 3%.
С эффективными мерами поддержки бизнеса и производственного сектора экономики связана одна из лидирующих позиций Башкортостана. Эксперты отмечают грамотное распределение антикризисных ресурсов. При этом дополнительную нагрузку на бюджет могут позволить регионы с высоким уровнем доходов.
Интегральный рейтинг адаптивности не сравнивает регионы непосредственно по уровню жизни, а показывает, как субъекты в условиях сильнейших вызовов смогли улучшить свои показатели. Во внимание берется и взаимодействие с центром. Как известно, в реализации многих проектов Башкортостан успешно привлекает средства из федеральной казны.
Среди количественных показателей рейтинга и объемы ввода жилья. Прошлый год был рекордным для Башкортостана – свыше 3 млн кв. метров. А ведь стройка – одна из тех отраслей, развитие которой как по цепочке тянет за собой и все остальные сферы – производственные и социальные. По этому показателю Башкортостан занял седьмую строчку среди регионов страны. Причем задача – не снижать темпы, а достичь еще более амбициозной планки – 4 млн кв.метров жилья в год.
Однако количественные характеристики не позволяют в полной мере дать объективную оценку. Создатели рейтинга выделили и качественные показатели. В их числе – эффективное управление руководства. В условиях спецоперации в Башкортостане создали особые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Например, власти республики начали выдавать участникам СВО социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное образование. Добровольцы, вступающие в ряды Вооруженных сил, получают средства и из регионального бюджета. Ряд привилегий – для детей военнослужащих.
Высокая позиция у Башкортостана и в международной активности. К заслугам эксперты относят многочисленные бизнес-миссии в дружественные страны, что позволяет расширять экспортные возможности. Власти региона активно выстраивают отношения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Турцией, Ираном и Китаем. Анализ показывает, что российская экономика в целом справилась с санкционным давлением и обстоятельствами, продиктованными началом СВО. Однако 2023-й будет сложнее. Эксперты прогнозируют наступление отсроченных экономических последствий, которые станут гораздо заметнее в текущем году.