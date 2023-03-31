В Башкирии весенние полевые работы стартуют на две недели раньше обычного

В этом году весенние полевые работы стартуют на две недели раньше средних многолетних значений. Все из-за ранней весны в этом году. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Кроме того, первыми на поля вышли аграрии северо-востока региона, а не юга, как обычно. Поэтому здесь и прошла в этом году агрономическая конференция.