В Уфу приехали футбольные звезды в рамках программы «Футбол в школе»

Башкирские школьники сегодня поучаствовали в спортивном фестивале. Российский футбольный союз в рамках программы «Футбол в школе» организовал мастер-класс для детей и образовательный семинар для учителей физкультуры. В новый футбольный манеж приехали амбассадоры РФС – экс-игроки сборной России Дмитрий Сычёв, Руслан Пименов, Елена Терехова, серебряный призер чемпионата России в составе «Зенита» Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. В проекте «Футбол в школе» Российского футбольного союза участвуют 77 учебных заведений Башкортостана.

У детей глаза горят, видно, что и учителя хотят развиваться. Главное, что для детей это станет посылом на будущее, чтобы стать профессиональными футболистами.

В первой половине дня для учителей физкультуры из разных уголков Башкортостана организовали методический семинар. Слушателям продемонстрировали комплекс упражнений для проведения уроков футбола. Затем на одно поле со звёздами смогли выйти более 300 школьников из отдаленных районов республики. В рамках фестиваля парни и девчонки сыграли против амбассадоров, а после окончания матчей смогли взять у них автографы и сфотографироваться.