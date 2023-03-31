В Уфе завершились республиканские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Соревновались юноши и девушки не старше 14 лет. Этот турнир стал третьим отборочным состязанием на форум российского уровня.
Девять заплывов за три дня – график первенства республики непростой, но участники справляются. Ведь на кону – путевки на первый для них российский турнир.
Одной из кузниц «золотых рыбок» стал Нефтекамск. Ко второму старту «Веселого дельфина» воспитанница местной спортшколы Арина Салимова подошла в статусе лидера. Днем ранее она проплыла 800 метров вольным стилем за десять минут и 19 секунд и единственная из всех участниц турнира выполнила норматив первого взрослого разряда. Вторую золотую медаль Салимова заработала на двухсотметровке комплексным плаванием, больше чем на корпус опередив ближайшую соперницу.
Всего на турнир в Уфу приехали 194 спортсмена из 17 городов республики. Лишь в Уфе и в Салавате есть пятиметровые бассейны. В основном спортсмены готовятся к стартам на 25-метровых дорожках. Однако это не мешает пловцам заявлять о себе. Так, Кирилл Латыпов из Октябрьского стал лидером республиканского турнира.
По итогам выступлений на этих соревнованиях тренерский штаб юношеской сборной республики определит состав участников на первое для них российское первенство, которое пройдет в мае в Санкт-Петербурге. Туда отправятся восемь сильнейших юношей и девушек.