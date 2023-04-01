Из-за половодья подтопило участок дороги к двум уфимским СНТ

В Уфе из-за половодья подтопило участок дороги, который вел двум садовым товариществам «Козарез» и «Альбатрос», находящиеся на территории Демского района. Об этом сообщили управлении гражданской защиты Уфы. Известно, что на период паводка дачные дома решили покинуть семь человек, а восемь уфимцев остались.

Фото №1 - Из-за половодья подтопило участок дороги к двум уфимским СНТ

Причиной потопа стал перелив старого русла Белой, объяснили в УГЗ.

«Люди оповещены, запас продуктов питания, воды и медикаментов создан. У каждого проживающего есть лодка, имеются номера мобильных телефонов представителей районного УГЗ, и, если понадобится какая-либо помощь, они будут обращаться напрямую».

пресс-служба УГЗ

Отмечается, что затопленный отрезок пути не повлиял на движение автомобилей и транспорта. Для предупреждения водителей здесь установили вешки, обозначающие края проезжей части.  

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