Из-за половодья подтопило участок дороги к двум уфимским СНТ

В Уфе из-за половодья подтопило участок дороги, который вел двум садовым товариществам «Козарез» и «Альбатрос», находящиеся на территории Демского района. Об этом сообщили управлении гражданской защиты Уфы. Известно, что на период паводка дачные дома решили покинуть семь человек, а восемь уфимцев остались.
Причиной потопа стал перелив старого русла Белой, объяснили в УГЗ.
Отмечается, что затопленный отрезок пути не повлиял на движение автомобилей и транспорта. Для предупреждения водителей здесь установили вешки, обозначающие края проезжей части.