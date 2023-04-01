Из-за половодья подтопило участок дороги к двум уфимским СНТ

В Уфе из-за половодья подтопило участок дороги, который вел двум садовым товариществам «Козарез» и «Альбатрос», находящиеся на территории Демского района. Об этом сообщили управлении гражданской защиты Уфы. Известно, что на период паводка дачные дома решили покинуть семь человек, а восемь уфимцев остались.