В лифте жилого дома обнаружен труп 48-летнего мужчины

В уфимском жилом доме на Батырской улице в лифте обнаружен окровавленный труп мужчины. Бездыханное тело уфимца нашли жильцы. Оказалось, что погибшим является 48-летний житель столицы.

Фото №1 - В лифте жилого дома обнаружен труп 48-летнего мужчины

Как сообщает СУ СК России по РБ, мужчину убил собутыльник. Он вонзил нож в шею потерпевшего, а затем попытался избавиться от трупа.

Вечером 28 марта 2023 года обвиняемый вместе с братом и двумя гостями употребляли спиртные напитки у себя в квартире на улице Батырской Уфы. Опьянев от выпитого двое мужчин уснули, а между обвиняемым и 52-летним гостем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил мужчину ножом в шею, отчего тот скончался. Когда брат обвиняемого проснулся, вместе они отнесли тело в лифт и вернулись домой.

пресс-служба СУ СК России по РБ

Жильцы дома обнаружили тело и сообщили в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведен поквартирный обход и обнаружена компания нетрезвых мужчин, в квартире у которых были найдены следы крови. Также обильные следы крови были и на одежде обвиняемого.

Следователем после осмотра места происшествия, проведения допросов и очных ставок установлена причастность обвиняемого к убийству.

Мужчина первоначально стал отрицать причастность к совершенному преступлению, выдвигая различные версии произошедшего, однако впоследствии пояснил, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит причину конфликта и обстоятельства убийства.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз.

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