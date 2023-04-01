В лифте жилого дома обнаружен труп 48-летнего мужчины

В уфимском жилом доме на Батырской улице в лифте обнаружен окровавленный труп мужчины. Бездыханное тело уфимца нашли жильцы. Оказалось, что погибшим является 48-летний житель столицы.
Как сообщает СУ СК России по РБ, мужчину убил собутыльник. Он вонзил нож в шею потерпевшего, а затем попытался избавиться от трупа.
Жильцы дома обнаружили тело и сообщили в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведен поквартирный обход и обнаружена компания нетрезвых мужчин, в квартире у которых были найдены следы крови. Также обильные следы крови были и на одежде обвиняемого.
Следователем после осмотра места происшествия, проведения допросов и очных ставок установлена причастность обвиняемого к убийству.
Мужчина первоначально стал отрицать причастность к совершенному преступлению, выдвигая различные версии произошедшего, однако впоследствии пояснил, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит причину конфликта и обстоятельства убийства.
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз.