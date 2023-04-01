В лифте жилого дома обнаружен труп 48-летнего мужчины

Вечером 28 марта 2023 года обвиняемый вместе с братом и двумя гостями употребляли спиртные напитки у себя в квартире на улице Батырской Уфы. Опьянев от выпитого двое мужчин уснули, а между обвиняемым и 52-летним гостем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил мужчину ножом в шею, отчего тот скончался. Когда брат обвиняемого проснулся, вместе они отнесли тело в лифт и вернулись домой.

пресс-служба СУ СК России по РБ