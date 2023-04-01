Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила Абхазию

Мы хотели посмотреть состояние развития туристической индустрии, нам это интересно, и, вы знаете, с большим удовольствием видим, что инвестиции возвращаются в Абхазию. Появляются новые туристические комплексы, гостиницы. Всё это даёт нам возможность готовить почву для того, чтобы туристы из Башкортостана приезжали сюда. По итогам этой поездки планируем в сотрудничестве с Абхазией развивать ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма, в том числе для пожилых людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан