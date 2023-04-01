Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила Абхазию

Взаимная поставка сельхозпродукции и развитие совместных туристических проектов. Это лишь часть направлений, по которым намерены сотрудничать Башкортостан и Абхазия. Накануне делегация нашей республики, возглавляемая Радием Хабировым, находилась с официальным визитом в Сухуме.

Официальный визит башкирской делегации в Абхазию начался с возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме. Он посвящен погибшим в Отечественной войне 1992-1993 годов, в результате которой Абхазия получила независимость. Радий Хабиров и Аслан Бжания отдали дань памяти героям, а сразу после этого Глава Башкортостана и Президент Абхазии провели протокольную встречу. На повестке значились вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Мы вас давно ждали и очень рады приветствовать. Наши народы связывают давние отношения. Абхазия помнит, как народ Башкортостана поддерживал нас в сложные периоды.

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия

Глава Башкортостана в своем выступлении подчеркнул, что 31 марта Президент России своим указом утвердил обновленную концепцию внешней политики страны. Согласно документу, наша страна намерена, в частности, уделять пристальное внимание социально-экономическому развитию и всеобъемлющей поддержке Абхазии.

Фото №1 - Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила Абхазию

Мы действительно с большим удовольствием приняли ваше приглашение посетить с официальным визитом Абхазию. Пришла пора более активно заниматься внешнеэкономическими отношениями, более активно открывать друг другу Абхазию, Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Развитие взаимных поставок сельхозпродукции и реализация совместных туристических проектов – эти направления прежде всего интересуют Башкортостан.

Пенальти

Мы хотели посмотреть состояние развития туристической индустрии, нам это интересно, и, вы знаете, с большим удовольствием видим, что инвестиции возвращаются в Абхазию. Появляются новые туристические комплексы, гостиницы. Всё это даёт нам возможность готовить почву для того, чтобы туристы из Башкортостана приезжали сюда. По итогам этой поездки планируем в сотрудничестве с Абхазией развивать ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма, в том числе для пожилых людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в центре внимания организация культурного и образовательного обмена. Башкортостан заинтересован в том, чтобы студенты из Абхазии приезжали в наши вузы и получали хорошее образование, отметил глава республики. После официальной встречи Радия Хабирова и Аслана Бжания состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана и Министерством экономики Абхазии.

Это один из наиболее мощных регионов Российской Федерации. Есть на что посмотреть и чему научиться, есть что перенять. Я неоднократно говорил об этом: наши народы связывают дружеские отношения, они проверены временем. Считаю, что будет правильным, если мы эти отношения наполним хорошим содержанием и придадим им новый импульс.

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия

В рамках официального визита башкирской делегации в Абхазию состоялась также презентация инвестиционного и экономического потенциала нашей республики. Представителям власти и бизнесменам рассказали, почему Башкортостан имеет репутацию надежного партнёра и входит в число лидеров-регионов по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности.

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