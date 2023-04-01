Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила Абхазию

Взаимная поставка сельхозпродукции и развитие совместных туристических проектов. Это лишь часть направлений, по которым намерены сотрудничать Башкортостан и Абхазия. Накануне делегация нашей республики, возглавляемая Радием Хабировым, находилась с официальным визитом в Сухуме.
Официальный визит башкирской делегации в Абхазию начался с возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме. Он посвящен погибшим в Отечественной войне 1992-1993 годов, в результате которой Абхазия получила независимость. Радий Хабиров и Аслан Бжания отдали дань памяти героям, а сразу после этого Глава Башкортостана и Президент Абхазии провели протокольную встречу. На повестке значились вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов.
Глава Башкортостана в своем выступлении подчеркнул, что 31 марта Президент России своим указом утвердил обновленную концепцию внешней политики страны. Согласно документу, наша страна намерена, в частности, уделять пристальное внимание социально-экономическому развитию и всеобъемлющей поддержке Абхазии.
Развитие взаимных поставок сельхозпродукции и реализация совместных туристических проектов – эти направления прежде всего интересуют Башкортостан.
Также в центре внимания организация культурного и образовательного обмена. Башкортостан заинтересован в том, чтобы студенты из Абхазии приезжали в наши вузы и получали хорошее образование, отметил глава республики. После официальной встречи Радия Хабирова и Аслана Бжания состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана и Министерством экономики Абхазии.
В рамках официального визита башкирской делегации в Абхазию состоялась также презентация инвестиционного и экономического потенциала нашей республики. Представителям власти и бизнесменам рассказали, почему Башкортостан имеет репутацию надежного партнёра и входит в число лидеров-регионов по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности.