Волейбольный клуб «Урал» завершил сезон

Во втором матче квалификации плей-офф уфимцы потерпели поражение от «Факела». Первая партия осталась за командой из Нового Уренгоя – 25:22.

Для того чтобы спастись, «Уралу» необходимо было побеждать в четырёх сетах подряд. И вторую партию хозяева в итоге забрали – 25:22. Третий сет оказался решающим, его концовка прошла в ожесточенной борьбе, в которой сильнее оказался «Факел» – 28:26. Четвертая партия превратился в формальность, но и здесь на кураже лучше сыграли гости – 25:17. «Факел» вышел в четвертьфинал, а «Урал» завершил выступление в этом сезоне.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы рассчитывали не на такой результат. Будем исправляться, работать над ошибками.

Антон Малышев, и.о. главного тренера ВК «Урал»

В плей-офф тебе не дают таких шансов. Здесь каждый мяч как последний, недаром говорят, что в плей-офф играют все живые и мертвые. Нужно выходить и умирать за каждое очко. Ребята это выполнили.

Роман Яковлев, главный тренер ВК «Факел»
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