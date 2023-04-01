Волейбольный клуб «Урал» завершил сезон

Для того чтобы спастись, «Уралу» необходимо было побеждать в четырёх сетах подряд. И вторую партию хозяева в итоге забрали – 25:22. Третий сет оказался решающим, его концовка прошла в ожесточенной борьбе, в которой сильнее оказался «Факел» – 28:26. Четвертая партия превратился в формальность, но и здесь на кураже лучше сыграли гости – 25:17. «Факел» вышел в четвертьфинал, а «Урал» завершил выступление в этом сезоне.