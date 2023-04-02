В Башкирии водитель Chevrolet Niva насмерть сбил женщину

В Башкирии в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла в Кугарчинском районе, в селе Юмагузино.

По информации Главы ГИБДД региона, 1 апреля в селе неизвестный водитель сбил 53-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Пострадавшая от полученных травм скончалась.